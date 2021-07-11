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Парламентские выборы 2021

Кузнецов - о рисках непризнания итогов парламентских выборах

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Sputnik Молдова
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В пресс-центре Sputnik Молдова политический аналитик Александр Кузнецов рассказывает о рисках непризнания итогов парламентских выборов.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

На онлайн-конференции с политическим обозревателем, экспертом по конституционному праву Александром Кузнецовым обсуждаем зафиксированные нарушения, явку избирателей, а также почему именно в этот день политические конкуренты должны максимально соблюдать электоральное законодательство.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

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Теги:
парламент, выборы, Молдова

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