Кузнецов - о рисках непризнания итогов парламентских выборах

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

На онлайн-конференции с политическим обозревателем, экспертом по конституционному праву Александром Кузнецовым обсуждаем зафиксированные нарушения, явку избирателей, а также почему именно в этот день политические конкуренты должны максимально соблюдать электоральное законодательство.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

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