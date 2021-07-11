Досрочные парламентские выборы в Молдове: что нужно знать в день голосования

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. Граждане должны выбрать достойных, на их взгляд, депутатов высшего законодательного органа страны.
Ход голосования
Избирательные участки откроются в 07.00 по местному времени и закроются в 21.00. Их работу могут продлить на два часа, если не все желающие успеют проголосовать.
Всего в рамках досрочных парламентских выборов 11 июля будут открыты 2150 участков. Из них для избирателей, которые голосуют за границей, – 150, а для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, в муниципии Бендеры и в некоторых населенных пунктах Каушанского района, – 41.
По данным ЦИК, общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 282 288 человек.
Выборы будут считаться состоявшимися, если явка составит не менее одной трети.
Список кандидатов
На досрочные парламентские выборы зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.
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Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.
Предупреждение Центризбиркома
ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.
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Если СМИ, кандидаты на пост депутата и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов, то за это можно получить штраф:
- для физических лиц – от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);
- для должностных лиц, а также кандидатов – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).
Наблюдение и безопасность
Центризбирком Молдовы аккредитовал на выборы 2436 наблюдателей. Из них 1800 национальных, которые представляют шесть объединений страны. Также за выборами будут следить 636 международных наблюдателей, представляющих 17 дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, 30 международных экспертов по выборам из 11 иностранных избирательных органов и 606 представителей 14 международных организаций.
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Как пояснили в ЦИК, у наблюдателей "есть право присутствовать на всех участках для голосования, заседаниях избирательных органов, в том числе в день выборов, без вмешательства в электоральный процесс или другие вопросы, связанные с выборами, а также информировать председателя избирательного органа о выявленных нарушениях". У них также есть "доступ к информации, касающейся выборов, к электоральным спискам, протоколам, составляемым избирательными органами, а фото- и видеосъемка может ими производиться с уведомлением председателя избирательного органа, не подвергая опасности тайну и безопасность голосования".
Итоги – что нужно для победы?
Предварительные результаты выборов в ЦИК объявят в понедельник, 12 июля.
Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.
По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.
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