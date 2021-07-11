Зампред комитета Госдумы по делам СНГ – о ситуации в Варнице

Зампред комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественникам в комментарии Sputnik рассказал о ходе голосования в Варнице.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Никаких проблем и нарушений на участках в Варнице не выявили. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Казбек Тайсаев.

"Мы находимся в Варнице. Обстановка спокойная, нормальная. Мы были на участках, где прекрасно организована работа, созданы все условия, чтобы люди могли спокойно прийти и проголосовать. Очень грамотные председатели участковых комиссий... На текущий час никаких проблем и нарушений мы не выявили", – сказал Тайсаев.

Комментируя ситуацию на участках в Копанке и Фэрлэдень, собеседник отметил, что не посещал эти избирательные бюро. "Я в Варнице, был в соседних селах, был в Кишиневе. Более десяти участков уже проехали, и везде обстановка спокойная, нормальная. Конечно, здесь, на границе, на предыдущих выборах, президентских, были люди, которые дестабилизировали ситуацию. Сейчас представители этих групп тоже здесь находятся, но правоохранительные органы очень грамотно заблокировали их и не дали организовать какие-то провокации. Люди могут спокойно прийти на участок и проголосовать. Пока все тихо. Дай бог, чтобы до конца дня продлилось все так, как сейчас", – сказал Тайсаев.

В Кишиневе находится большая группа наблюдателей от официальных структур Союза Независимых Государств, которая отслеживает ход досрочных парламентских выборов.

Группа от МПА ведет мониторинг выборов в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, которую возглавил генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

В выборах участвуют 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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