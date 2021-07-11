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Парламентские выборы 2021

Наблюдатели из Казахстана – как проходят выборы в Молдове

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Тема:
Парламентские выборы (355)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/vybory_parlament_2021/20210711/35453869/nablyudateli-iz-kazakhstana-kak-prokhodyat-vybory-v-moldove.html

Наблюдатели из Казахстана рассказали в прямом эфире в пресс-центре Sputnik, как проходит процесс голосования, о явке избирателей и о том, есть ли нарушения.

В пресс-центре Sputnik Молдова о ходе голосования рассказывают член Комитета Сената парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию и науке Айгуль Капбарова и секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса парламента Казахстан Снежанна Имашева. 

Выборы в парламент Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Досрочные парламентские выборы в Молдове – 2021: прямая трансляция

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Как наблюдатели от СНГ следят за выборами в Молдове
© Sputnik
Как наблюдатели от СНГ следят за выборами в Молдове
Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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Тема:
Парламентские выборы (355)

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Выборы в парламент Молдовы 2021
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Явка 33,4
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