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Парламентские выборы 2021

Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ

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Смотрите в прямом эфире итоговую пресс-конференцию миссии наблюдателей от СНГ, следивших за досрочными парламентскими выборами в Молдове.

Досрочные парламентские выборы в Молдове прошли 11 июля. На них были зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендовали 1791 человек.

Наблюдатели от СНГ, которые следили за процессом голосования, расскажут о том, как проходили выборы, были ли выявлены какие-либо нарушения и соответствовала ли организация всем необходимым нормам.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

Представители миссии вели мониторинг на 34 участках, в том числе: в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Испании, Нидерландах, Португалии, Румынии, Франции, Германии, Чехии, Израиле, Китае, Турции, Японии и Канаде.

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