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Парламентские выборы 2021

Пресс-конференция ЦИК по итогам парламентских выборов

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YouTube / Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/vybory_parlament_2021/20210712/35430299/Press-konferentsiya-TsIK-po-itogam-parlamentskikh-vyborov.html

Смотрите в прямом эфире пресс-конференцию ЦИК по предварительным итогам досрочных выборов в парламент Молдовы.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на них были зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендовали 1791 человек.

Молдавский Центризбирком проводит пресс-конференцию по итогам предварительных данных после обработки протоколов по итогам парламентских выборов. 

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

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Теги:
ЦИК, Парламент, выборы, Молдова

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