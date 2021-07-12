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Подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021

Обработано более 99% протоколов: PAS получает большинство

© Sputnik / Mihai Caraus
Парламентские выборы 2021
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Подсчитаны протоколов с 2132 избирательных участков из 2150, открытых на досрочных парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. После обработки 99,16% протоколов с 2132 избирательных участков, Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,37% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,48% и Партия "Шор" – 5,80%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Четвертое место занимает Блок "Ренато Усатый" – 4,12%, на пятом Партия "Платформа "Достоинство и правда" с 2,34%, за ней следует Демпартия с 1,83%.

Подсчет голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове-2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Итоги парламентских выборов в Молдове: прямая трансляция
Седьмая – "Демократия дома" – 1,45%, восьмая – Партия "Европу строим дома" (PACE) - 1,28%, далее – Партия коллективного действия – Гражданский конгресс – 0,78%.

Следом идут "Альянс за объединение румын" (AUR) – 0,49%, Партия национального единства – 0,45%, Партия развития и консолидации Молдовы – 0,43%, Движение профессионалов "Speranţa – Надежда" – 0,19%, Вячеслав Валько (независимый кандидат) – 0,17%, "Партия Перемен" – 0,17%.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов. 

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Выборы в парламент Молдовы 2021
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Обработка протоколов 99,16%
Предварительные итоги выборов в парламент Молдовы

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