За кого голосовали на участках в Молдове и за границей: данные ЦИК

Осталось получить данные только с ряда участков, открытых для голосования на парламентских выборах за рубежом.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. На участках, открытых на территории Молдовы для голосования на парламентских выборах, подсчитаны все 100% протоколов. Осталось узнать, за кого проголосовали граждане республики, пришедшие на 16 участков за границей, откуда данные еще не поступили в ЦИК.

Всего к урнам за рубежом пришли 212 049 граждан Молдовы. К настоящему времени подсчитаны данные с 134 из 150 заграничных избирательных участков, где проголосовали 195 244 человека.

Диаспора голосовала за Партию "Действие и солидарность" (PAS) – 85,89%. Блок "Ренато Усатый" получил 2,85% голосов, Партия "Демократия дома" – 2,84%, Блок коммунистов и социалистов – 2,56%, "Платформа "Достоинство и правда" (DA) – 1,76%, Партия "Европу строим дома" (PACE) - 1,1%. Остальные набирают менее 1% голосов.

Что касается голосования в Молдове, то PAS одержали победу в 26 районах и муниципиях – Дрокия, Сорока, Флорешты, Сынджерей, Фалешты, Унгены, Теленешты, Резина, Оргеев, Калараш, Ниспорены, Страшены, Дубоссары, Криуляны, Кишинев, Яловены, Хынчешты, Новые Анены, Каушаны, Штефан-Водэ, Чимишлия, Леова, Кантемир, Басарабяска, Кантемир и Кагул.

Блок коммунистов и социалистов выиграл в районах Бричаны, Окница, Дондюшаны, Единцы, Рышканы, Глодяны, муниципии Бельцы, Тараклии, АТО Гагаузии и в Приднестровье.

В целом после обработки 99,26% голосов в парламент проходят три электоральных конкурента. Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,44% голосов, Блок коммунистов и социалистов – 27,42% и Партия "Шор" – 5,79%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка составила 48,41% (1 477 504 человек).

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