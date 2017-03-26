София Ротару на сцене споткнулась и упала почти в объятия композитора

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Как сообщают украинские СМИ, 23 марта во Дворце спорта в Киеве прошел юбилейный концерт композитора Руслана Квинты, посвященный 20-летию его творчества.

Маэстро поздравляли известные артисты, среди которых были великая София Ротару, а также Наталья Могилевская, Ирина Билык, Loboda, Потап и Настя и многие другие.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова София Ротару изменила имидж

Любимая всеми восхитительная София Ротару исполнила пять песен. Однако в самом конце песни "Осенние цветы" она подошла к сидевшему за роялем Руслану Квинте и неожиданно для всех и, прежде всего для себя и молодого композитора, споткнулась и упала на колени перед молодым композитором. Однако Квинта успел поддержать певицу. Она тут же извинилась за неловкость, бодро встала, переведя все в шутку: "Простите. Держи меня крепче…", — рассмеялась София Михайловна.

В своем комментарии на YouTube Elina Panoni написала: "Прекрасный был концерт, и особенно выступление Софии Ротару. И очень жаль, что не все показали про этот "конфуз". Она обратилась к зрителям, и сказала словами своей известной песни… "ну, что ж… в нашей жизни ВСЕ бывает". (Из "Горной лаванды"). Просто запуталась в платье… И зрители ее очень поддержали. Конфуза никакого не было. София-МОЛОДЕЦ! А в нашей жизни, и, правда, все бывает…".

Кажется, инцидент для звезды закончился без травм – и слава Богу.

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