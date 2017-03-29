В Эстонию прибывают танки Leclerc французского подразделения НАТО

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Третий по счету эшелон с тяжелой техникой для международного батальона НАТО прибывает 29 марта в Эстонию, транспортируя в том числе и танки Leclerc, 29 марта прибудут и танки Leclerc, сообщает Sputnik Эстония. © Sputnik/ Владимир Астапкович Истребители НАТО над Черным морем: Британия усиливает свое присутствие

Прибывающий эшелон боевой техники военнослужащих Франции — уже третий по счету. Всего в Эстонии французы разместят четыре танка Leclerc, 13 боевых машин пехоты VBCI, а также десятки бронетранспортеров VAB и бронированных внедорожников VBL.

Великобритания доставит в Эстонию танки Challenger 2, Titan и Trojan, самоходные артиллерийские установки AS90, боевые машины пехоты Warrior и разведывательные беспилотники.

Развертывание батальона в Эстонии планируется завершить в первой половине апреля. К этому времени в страну должны прибыть около 800 солдат и офицеров Великобритании и около 300 из Франции. Французский контингент пробудет в Эстонии восемь месяцев, после чего их сменят военнослужащие Дании. Личный состав сил НАТО прибывает в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари, техника — по железной дороге и по морю через порт Палдиски.

В связи с якобы угрозой нападения РФ страны НАТО на саммите в Варшаве приняли решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса.

НАТО намерено в 2017 году разместить в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. Определены рамочные государства для формирования батальонов — в Литве это будет Германия, в Латвии — Канада, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

© REUTERS/ INTS KALNINS НАТО в Восточной Европе: зачем Польше усиленная оборона

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Как отмечал ранее Sputnik Эстония, Москва не собирается отчитываться перед НАТО, в том числе и на предстоящем Совете Россия-НАТО, по поводу переброски комплексов "Искандер" в Калининград.

Министерство обороны России подтвердило переброску в Калининградскую область ракетных комплексов "Искандер-М". Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, Москва не делает из этого тайны, их размещение — обычная армейская практика.

© REUTERS/ Inquam Photos / Octav Ganea НАТО использует "любые страшилки", чтобы демонизировать Россию

Переброска "Искандеров" под Калининград использована для уточнения параметров одного из спутников-шпионов США.

Эстония, Латвия, Литва и Польша выражали обеспокоенность в связи с размещением "Искандеров" на западных рубежах России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переброска комплексов в Калининградскую область вызвана деструктивными действиями НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что они останутся там до тех пор, пока Россия не удостоверится в отсутствии планов создания антироссийской системы ПРО в Европе.

Лавров особо подчеркнул, что РФ осуществляет шаги по укреплению своей обороноспособности на своей же территории, в отличие от США и ряда других стран, перебрасывающих войска в сопредельные с Россией государства и проводящих провокационные военные демонстрации у границ РФ.

При этом Москва не раз подчеркивала, что не имеет планов нападать на какую-либо страну НАТО, и в альянсе прекрасно об этом знают.

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