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Система сканирования ручного багажа в зале аэропорта

Террористы научились делать взрывчатки в виде батареек для ноутбуков

© Sputnik/ Кирилл Каллиников
В мире
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Террористы умеют размещать взрывчатку в электронных устройствах, и приборы сканирования в аэропортах ее не находят, сообщает телеканал CNN

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Спецслужбы США считают, что террористические организации заполучили специальное оборудование аэропортов, чтобы тестировать маскировку взрывчатки в электронных устройствах, передает  с ссылкой на телеканал CNN.

Сотрудники спецслужб полагают, что террористы научились устанавливать взрывчатку, в частности, на место аккумулятора ноутбука. Подобные разведданные последнего времени сподвигли администрацию президента США Дональда Трампа запретить провоз электроники на борту самолетов, следующих в США из некоторых стран.

США ввели запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока. В этом перечне – Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ.

Однако турецкая авиакомпания Turkish Airlines, несмотря на вышеназванный запрет США, не обяжет своих пассажиров сдавать в багаж гаджеты, но они будут отдавать их стюардессам.

Авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, подтвердила, что с 25 марта вступили в силу ограничения на провоз крупной электроники в салоне самолетов, летящих в США. Новые правила запрещают пассажирам брать в салон электронику, размеры которой больше сотового телефона или смартфона – их, за исключением медицинских устройств, нужно сдавать в багаж.

К запрету присоединились немногие

Вслед за США запрет на провоз электроники на борту самолета с 25 марта ввела Великобритания – решение касается рейсов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд не исключила распространения запрета на рейсы из других стран.

Правительство Туниса в связи с этим запретом выразило протест послу Великобритании. Ему было заявлено, что Тунис удивлен этим решением – оно принято без консультаций, неожиданно, без учета того, что страна усилила меры безопасности.

Австралия решила, что в аэропортах страны будут проводиться выборочные дополнительные проверки пассажиров, прибывающих из Дохи, Дубая и Абу-Даби. Власти поспешили заверить население, что никакой конкретной угрозы для страны нет, а запрет на провоз электронных устройств на рейсах в Австралию вводиться не будет.

Италия тоже решила не следовать примеру США и Британии. Россия подобный запрет вводить не планирует.

Российский эксперт считает запрет обоснованным

Введенный США и Великобританией запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов вполне обоснован, приводит РИА Новости мнение директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина.

Среди причин, обосновывающих подобный запрета, эксперт назвал доступ хакеров к программному обеспечению, которое позволяет следить за владельцем гаджета и привести сам гаджет в разряд взрывчатых и легковоспламеняющихся.

Комментируя разрешенный размер электронных устройств для провоза в ручной клади — это чуть меньше среднего китайского планшета, Щельцин сказал, что на них, как правило, установлена старая версия Аndroid, защищенность которой равна нулю.

Специалист считает также, что во многих аэропортах, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проверку гаджетов нельзя назвать тщательной и соответствующей требованиям безопасности.

Теги:
терроризм, спецслужбы, США
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