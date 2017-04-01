Чтобы помнили: пять самых известных песен на стихи Евгения Евтушенко

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. В субботу ушел из жизни известный поэт и писатель Евгений Евтушенко. Он скончался в клинике города Талса (штат Оклахома).

Поэт прошел очень сложный, но уникальный творческий и жизненный путь. Известность Евтушенко получил благодаря изданию сборников стихов "Третий снег", "Шоссе энтузиастов", "Обещание", "Стихи разных лет", "Яблоко".

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На протяжении жизни Евтушенко написал большое количество стихов и поэм, был редактором книг, составлял тексты для телерадиопрограмм.

В интервью поэт не раз признавался, что его творчество не чуждо песне и музыке. На стихи поэта сочинено множество музыкальных произведений.

Sputnik Молдова подготовил подборку из пяти самых известных песен на стихи Евгения Евтушенко.

1.Хотят ли русские войны. Автор музыки — Эдуард Колмановский. Впервые исполнена в 1961 году Марком Бернесом.

2."А снег идёт". Композитор Андрей Эшпай. Впервые эта песня прозвучала в 1962 году. В 2012 г. песню перепела Жанна Агузарова.

3."Со мною вот что происходит". Музыка Микаэла Таривердиева. Эту песню Евтушенко посвятил своей тогдашней жене, поэтессе Белле Ахмадулиной.

4."Чёртово колесо". Музыка Арно Бабаджаняна. Исполнял Муслим Магомаев.

5."Серёжка ольховая". Музыка Евгения Крылатова.