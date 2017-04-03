"Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить": лидером Эквадора избран Ленин

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. По заявлению в ночь на понедельник глава Национального избирательного совета (НИС) Хуан Пабло Посо, на выборах президента Эквадора лидирует с 51,07% голосов кандидат от правящих сил Ленин Вольтер Морено Гарсес — об этом свидетельствуют результаты обработки 94,18% бюллетеней, сообщает Sputnik Азербайджан,

По словам Посо, за соперника Морено, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,93%.

Также действующий президент Эквадора Рафаэль Корреа на своей странице в сети микроблогов Twitter уже назвал результаты необратимым, так как разница между кандидатами после обработки 94% голосов составляла более 200 тысяч голосов.

Cifras oficiales con el 94% escrutado:

Lenín: 51,07%.

Lasso: 48,93%.

Tendencia IRREVERSIBLE, más de 200.000 votos de diferencia. — Rafael Correa (@MashiRafael) 3 апреля 2017 г.

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Однако, позднее кандидат в президенты Эквадора Гильермо Лассо заявил о многочисленных нарушениях в ходе голосования и пообещал принять все доступные меры для защиты демократии и оспаривания итогов выборов.

В то же время, протесты сторонников оппозиции, недовольных ходом президентских выборов, уже повлекли за собой стычки с полицией. В воскресенье вечером в окрестностях здания НИС участники протестной акции подошли к полицейскому оцеплению, есть сведения, что полиция якобы применила газ.

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