Черный кот "перешел дорогу" общению мэра Риги с народом

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Во время программы "Прямые вопросы" мэр столицы Латвии Нил Ушаков обнародовал видео о том, как черный, пушистый кот прервал его общение с народом, сообщает Sputnik Грузия.

В разгар выступления Ушакова, неожиданно в кадре появляется кот, который вальяжно проходит по столу, подходит к чашке мэра и как ни в чем ни бывало наслаждается содержимым, при том под пристальным взглядом градоначальника. Спугнул кота голос человека, которого не видно в кадре.

"Всякое может случиться, когда в офисе хозяйничают коты", — так Ушаков подписал видеоролик на своей странице в соцсети Facebook.

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