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Здание ООН, архивное фото

В Нью-Йорке открывается выставка к юбилею участия МВД РФ в миссиях ООН

© Sputnik/ РИА Новости
В мире
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Двадцатипятилетнее участие сотрудников МВД РФ в миротворческих миссиях ООН отражено в фотовыставке, открывающейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В понедельник в штаб-квартире международной организации объединенных наций в Нью-Йорке открывается фотовыставка, посвященная 25-летию начала миротворческих операций сотрудников МВД России под эгидой ООН, сообщает РИА Новости

Выставка была организована постоянным представительством России при ООН и включает в себя 20 стендов с фотоснимками. Один из стендов посвящен памяти российского миротворца Рината Кабирова, который погиб в 2005 году в Либерии.

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История участия в миссиях

Первая миротворческая миссия российских офицеров началась в апреле 1992 года в составе миссии ООН в бывшей Югославии (UNPROFOR).

С того времени более 500 сотрудников МВД приняли участие в 23 миротворческих миссиях по всему миру под флагом Организации Объединенных Наций.

На данный момент 42 полицейских из России участвуют в операциях в Косово, на Кипре, в Южном Судане, Гаити и впервые в южноамериканской стране — в Колумбии.

В России готовят миротворцев

Россия выступает еще и как страна, которая готовит специалистов для миротворческих миссий на базе Центра подготовки миротворцев МВД РФ в подмосковном Домодедово, который имеет соответствующую аккредитацию ООН с 2000 года. 

За это время в центре подготовки получили обучение свыше двух тысяч полицейских из 34 стран.

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Как рассказал бывший глава центра и участник миссий ООН Денис Тихомиров, сотрудники МВД России хорошо зарекомендовали себя в миротворческих операциях. По его словам, сейчас особенно востребованы эксперты-криминалисты, следователи и преподаватели.

Как рассказал Тихомиров, который на данный момент занимает должность помощника руководителя полицейского управления департамента операций по поддержанию мира секретариата ООН, в домодедовский Центр подготовки миротворцев приезжают люди со всего мира, чтобы перенять опыт россиян.

Скоро Россия планирует присоединиться к еще одной инициативе ООН — подготовке для миротворческих миссий женщин-полицейских из африканских стран. Ожидается, что первые занятия, в которых примут участие около 40 человек, начнутся 11 мая на базе центра в Домодедово.

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Теги:
фотовыставка, выставка, открытие, МВД России, ООН, США, Россия
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