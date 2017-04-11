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Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон

Фийон: главное - не допустить военного противостояния между США и РФ

© Sputnik/ Ирина Калашникова
В мире
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Бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Фийон отметил, что "общий враг - это исламский тоталитаризм, который распространился из-за ошибок США, в особенности из-за войны в Ираке"

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон заявил в эфире телеканала France 2, что Париж приложит все усилия, чтобы не допустить конфликта между США и Россией, сообщают зарубежные СМИ.

По его словам, Франция в дальнейшем собирается проводить "независимую внешнюю политику с единственной заботой — избежать войны и направить все усилия на то, чтобы не допустить военного противостояния между США и РФ".

При этом Фийон признал, что эта проблема возникла из-за действий Вашингтона, в частности, из-за войны в Ираке.

Бывший премьер-министр Франции также отметил, что "общий враг — это исламский тоталитаризм, который распространился из-за ошибок США, в особенности из-за войны в Ираке".

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Теги:
избежать, противостояние, конфликт, война, Франсуа Фийон, США, Франция, Россия
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