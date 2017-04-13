Шер, Элтон Джон, Стрейзанд, Клуни, ди Каприо поддержали "Обещание"

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Певица и актриса Шер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни побывали на премьере фильма "Обещание" в Лос-Анджелесе, сообщает Sputnik Армения о ссылкой на The People.

Звездное трио появилось на красной дорожке в кинотеатре TCL вместе с главной звездой фильма, актером Кристианом Бейлом и легендой теннисного спорта Андре Агасси.

Incredibly honored to have @kimkardashian and @kourtneykardash join @cher tonight to support The Promise Premiere in Los Angeles. #NeverStaySilent #KeepThePromise Публикация от The Promise (@thepromisefilm) Апр 12 2017 в 7:40 PDT

Я так горжусь фильмом. Приходите все и узнаете, наконец, настоящую историю армянского народа", — написала Ким в своем Твиттер аккаунте.

So proud of the movie #ThePromise Everyone please go see it and finally hear the story of the Armenian people 🇦🇲 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 13 апреля 2017 г.

​Шер, Андре Агасси, Серж Танкян и другие знаменитости армянского происхождения ранее неоднократно выступали в поддержку фильма.

К акции с призывом поддержать фильм, сдержать обещание и не информировать общественность о геноцидах присоединились звезды мирового шоу-бизнеса: Сильвестр Сталлоне, Элтон Джон, Райан Гослинг, Барбара Стрейзанд, Дон Чиддл и многие другие.​​

Фильм "Обещание" создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна. Автор картины — режиссер, в свое время удостоившийся премии Оскар за картину "Отель Руанда", рассказывающую о геноциде тутси — Терри Джордж. В главных ролях представлены Оскар Исаак, Кристиан Бейл и Шарлотта ле Бон.

© AP Photo / Matt Kennedy / Universal Pictures "Форсаж-8": сюжет, актеры и впечатления от фильма

Сюжет картины разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. Премьера фильма состоится 21 апреля. Свое восхищение картиной и его создателями ранее высказали многочисленные представители мирового шоу-бизнеса, в частности, Шер, Элтон Джон, Барабара Стрейзанд, Джордж Клуни, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Дон Чидл, и другие.

Акция по поддержке кинопроекта набирает обороты, к ней присоединяется все больше мировых знаменитостей. Мировая премьера фильма состоится 21 апреля, накануне 102 годовщины Геноцида армян в Османской империи.

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