СМИ: Facebook становится основным поставщиком новостей

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Социальная сеть Facebook вытесняет традиционные СМИ с новостного пространства, такие выводы делают международные эксперты, основываясь на данные опроса Международного коммуникационного агентства Ogilvy.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Как изменят Facebook новые правила и инструкции

По данным опроса, 39% респондентов отметили, что привыкли получать новости из ленты Facebook, передает Planetasmi, ссылаясь на данные опроса.

Но не все потеряно, традиционные СМИ не теряют актуальности для 32% респондентов. Но по популярности Facebook вытесняют Google (15%) и Twitter (4%).

Еще 15% следят за новостями через Google, а 4% отдают предпочтение сети микроблогов Twitter.

Некоторые критики в Европе и США требуют, чтобы в отношении Facebook действовали те же правила, которые действуют в отношении бумажных СМИ и издательств. Но руководство Facebook отстаивает жесткую позицию в этом плане, называя себя "нетрадиционной технологической и нетрадиционной информационной компанией". Как ранее заявляла Моника Бикерт, глава отдела глобальной политики Facebook: "Мы не пишем те новости, которые люди читают на нашей платформе. Мы создаем технологию и несем ответственность за то, как она используется".

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