Кино о "Кино": друг Цоя снимает о нем художественный фильм

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Бывший участник группы "Кино" Алексей Рыбин заявил накануне дня рождения Виктора Цоя, что снимет о нем фильм. По сообщению российских СМИ, музыкант свое слово сдержал, съемки стартовали сегодня, 21 июня.

© Sputnik/ Галина Кмит Десятка откровенных цитат рок-легенды Виктора Цоя

Кстати, к 55-летию Виктора Цоя Яндекс выпустили клип #нашевсе, снятый одним кадром в Санкт-Петербурге. В ролике зашифрованы строчки из песен "Группа крови", "Пачка сигарет", "Видели ночь".

Первый съемочный день стартовал в городе Окуловка Новгородской области, где состоится рок-фестиваль "Кинопробы", музыканты будут исполнять ремейки на песни Цоя. По признанию самого Рыбина, масштабные работы начнутся уже осенью.

На данный момент неизвестны имена исполнителей главных ролей кинокартины. Рыбин познакомился с Цоем в 1980 году. Год спустя он, Цой и барабанщик Олег Валинский основали группу "Гарин и гиперболоиды". В начале 1982 года название коллектива сменилось на "Кино". Позже Цой пригласил в группу других музыкантов.

Виктор Цой, легендарный советский рок-исполнитель, родился 21 июня 1962 года, а в 80-х Цой начал свою карьеру рок-певца и был тепло принят аудиторией молодежи Советского союза. Его блистательную карьеру прервало ДТП, в результате которого певец погиб. Инцидент произошел 15 августа 1990 года, когда Цой уснул за рулем и врезался на своем автомобиле в автобус "Икарус" недалеко от столицы Латвии.

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