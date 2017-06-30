Тридцать лет спустя: Sony снова выпустит винил

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Руководство Sony, спустя три десятилетия после того, как компания отказалась от производства винила, завило, что он начнет снова выпускать пластинки из-за растущего спроса на музыкальный формат ретро, сообщают зарубежные СМИ.

Завод, расположенный на юго-западе от Токио начнет выпуск современных записей уже к марту следующего года, заявил в четверг официальный представитель Sony Music Entertainment.

Завод остановил выпуск винила в 1989 году, так как потребители начали покупать компакт-диски и другие новые цифровые носители музыки. Как свидетельствуют данные отраслевой ассоциации Японии, основной музыкальный рынок страны производил в середине семидесятых годов около 200 миллионов записей на виниле в год.

Sony является одним из основных мировых участников разработки компакт-дисков. Руководство компании заявило, что винил должен снова вернуться на рынок во всем мире, так как он интересен не только ностальгирующему старому поколению, но и привлекает молодежь.

На сегодняшний день единственный производитель виниловых пластинок в Японии Toyokasei выбивается из сил, чтобы как-то удовлетворит вновь возродившийся спрос на винил.

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Sony в настоящее время занимается поиском старых специалистов, которые имеют опыт в разработке и записи на виниловые пластинки. В свою очередь производитель виниловых проигрывателей Panasonic возобновил выпуск легендарной модели Technics SL-1200 несколько лет назад.

Представители Sony пока не рассказали, какую именно музыку они планируют выпускать на виниле. Однако компания Nikkei заявила, что выпустит японские популярные песни из прошлого, права на которые принадлежат Sony, а также современные композиции из верхних срочек мировых чартов.

© Sputnik/ Vitaliy Ankov Пенсионер слушает музыку. Архивное фото

Планируется, что в этом году глобальный доход от виниловых пластинок превысит один миллиард долларов США. В Великобритании, где винил получил второе рождение ранее, чем где –либо, от продажи пластинок было получена большая прибыль, чем от интернет платформ по раздаче музыки.