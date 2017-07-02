Дата заседания Совета Россия - НАТО уточняется

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Точная дата очередного заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов пока неизвестна, хотя стороны говорили, что, возможно, встреча сторон произойдет в июле.

© Sputnik/ Alexander Kryazhev Генерал НАТО: военная мощь России растет

Замглавы МИД РФ Алексей Мешков ответил корреспонденту РИА Новости, что точная дата неизвестна.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает провести заседание Совета Россия — НАТО до летних каникул. Это же говорил и российский представитель.

Мешков сообщил журналистам, что пока даты встречи Совета Россия-НАТО не определены, но сейчас ведется работа "над тем, чтобы встреча состоялась до летних отпусков".

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Совет Россия-НАТО, начавший функционировать после саммита в Италии, 6 лет способствовал координации усилий России и Североатлантического альянса на важных направлениях борьбы с международным терроризмом, в частности, в Афганистане. Но позже контакты по военной линии "заморозилось", однако продолжается кооперация в Совете России-НАТО на дипломатическом уровне послов.

В феврале 2017 года, на фоне затяжной войны в Сирии и Ираке, военно-политические контакты между Россией и НАТО возобновились.