Трамп объявил бой CNN за фейковые новости

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Боксерский ринг, зрители и президент США, который налетел с кулаками на персонаж с большим логотип телеканала CNN. Такой ролик разместил в своем твиттере сам Дональд Трамп.

Пояснений к видео нет. Президент США оставил только хэштеги со словами "мошеннические новости CNN" (FraudNewsCNN, FNC), отмечает РИА Новости.

Действие происходит на боксерском поединке. В конце видео появляется логотип FNC вместо CNN.

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Ранее в субботу Трамп опубликовал твит, в котором заявил, что "думает о переименовании фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN".