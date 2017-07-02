Сколько зарабатывают блогеры на ютуб и инстаграм в России

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Создание видео на ютуб за последние годы превратилось в профессию из хобби – с каждым годом все больше пользователей видеохостинга рассматривают его в качестве дополнительного или даже основного источника заработка.

Многие пользователи приложения инстаграм также не первый год успешно зарабатывают на нем деньги, используя его в качестве стабильного дополнительного или основного источника дохода.

Деньги блогерам приносят миллионы пользователей, подписанные на их каналы и личные аккаунты. Так что, если потратить немного времени на раскрутку блога, прибыль себя ждать не заставит – это уже доказано популярными блогерами из России.

Sputnik Грузия попытался выяснить сколько зарабатывают блогеры на ютуб и инстаграм, какие способы заработка существуют и как заработать новичку свои первые деньги. Итак……

Сколько зарабатывают блогеры на ютуб

Прибыль, как показывает статистика, может приносить блог, открытый на любой из известных интернет-площадках. Основным способом получения прибыли становится реклама, которая демонстрируется до или во время видеоролика.

Поэтому все больше людей используют возможность превратить свои знания и навыки в дополнительный или даже основной источник дохода без особых вложений, так как компьютер и другие гаджеты с видеокамерами, которые позволяют с легкостью создавать ролики и выкладывать их на свой ютуб канал практически есть у каждого человека.

При этом, зарабатывать на ютубе могут все – независимо от возраста и рода деятельности: студенты, служащие, бизнесмены, пенсионеры.

Размер дохода, который может быть неограниченным, зависит от многих факторов – в среднем владельцу видиоблога за 1000 просмотров начисляется 0,7-1,5 доллара, что соответствует 48-89 рублям.

По статистике большинство видеоблогеров — владельцев собственных каналов на ютуб, зарабатывают на популярном видеохостинге не более 500 долларов в месяц.

Для того, чтобы доход перевалил за 1000 долларов понадобятся месяцы упорной работы и определенные знания, и вас уже можно будет назвать профессиональным манимэйкером.

Блогеры имеющие более 100 тысяч подписчиков, и такое же количество общих просмотров, зарабатывают достаточно большие деньги. За минимальные 100 тысяч просмотров в день канал будет приносить прибыль от 50 до 150 долларов в день. В месяц доходность такого канал будет варьироваться от 1500 до 4150 долларов.

Соответственно в рублях эта сумма составит: от 2977 до 8931 тысячи рублей в день, и от 89,3 тысяч до 268 тысяч рублей в месяц.

От чего зависит заработок на ютуб

Заработок на видеохостинге зависит в первую очередь от темы, выбранной для видеоблога, а денежными темами традиционно считаются бизнес, финансы, строительство, медицина, туризм.

В дорогих темах реклама, основной доход на ютубе, стоит дорого, так как здесь прибыль рекламодателей в несколько раз больше чем в дешевых. Поэтому создавать контент следует на востребованные и дорогие темы, на которых можно больше заработать.

Очень важно качество видео и в целом профессиональная работа над своим каналом ютуб — это залог долгосрочной востребованности ваших видео и роста доходов.

Также важны грамотно подобранные ключевые слова для заголовков и описания видео – это поможет пользователям легко их найти, и, со временем, вы сможете превратить их в постоянных подписчиков и зрителей вашего канала. Регулярное обновление канала также немаловажно – это поможет вам больше зарабатывать на ютубе.

Итак, все необходимые работы проведены, но, чтобы канал начал приносить доход, необходимо его монетизировать. Помимо рекламы от самого ютуба, вы можете находить прямых рекламодателей и продавать им ссылки и заставки в ваших видео, подключать партнерские программы или продавать свои товары или услуги.

Самым прибыльным способом считается продажа своих товаров или услуг — продавая свои продукты, вы соответственно получаете все деньги, которые можно заработать с помощью рекламы. В то время как от контекстной рекламы, самого простого и распространенного способа, вы получаете лишь небольшую часть денег. Нужно отметить, что доход, поступающий от переходов пользователей по контекстным объявлениям, является самым стабильным.

Партнерские программы — отличный заработок для узкотематичных ютуб-каналов с хорошей посещаемостью, если вы не хотите продавать собственные товары или услуги. Размер комиссионных с каждой партнерской продажи составляет 40% и выше.

Заработать можно и на чужих видео — для этого придется найти нужные видеоролики и разместить их на своем канале, и затем точно также замонетизировать их партнерскими программами, контекстной или другой рекламой.

Но у этого способа есть ряд недостатков, в том числе на вас могут подать в суд за нарушение авторских прав, и, в любой момент, сам ютуб может удалить ваши видео и заблокировать канал.

Есть еще и комбинированный заработок — свой блог + ютуб-канал. Такой "дуэт" позволяет увеличить количество трафика и создать дополнительные возможности для заработка.

После того, как вы определились со способом монетизации, нужно правильно разместить его инструменты на вашем канале. Например, если вы решили, что будете зарабатывать на ютуб с помощью партнерских программ, то вам стоит подумать, как именно вы будете упоминать партнерские товары, чтобы их покупало как можно больше посетителей вашего канала.

Как и сколько можно заработать в инстаграм

Заработать в инстаграм можно на продаже рекламы – разместив за деньги рекламные посты, на выполнении простых заданий, таких как подписка, лайк, комментарий, от продажи товаров и услуг, как собственных, так и чужих, имея свой сервис или программу.

Заработать можно также от оказания услуг Social Media Marketing (SMM) — удаленная работа по продвижению и раскрутке страничек в сети инстаграм.

Заработок на рекламе, при раскрученном аккаунте составляет от 500 рублей за пост и выше. На партнерских программах в день можно заработать также от 500 рублей, а на лайках – от 300 рублей. Прямые продажи, продажа снимков и продвижение собственных услуг начальной суммой не ограничены.

Но заработать на рекламе станет возможным при наличии интересного и уникального контента. Есть несколько способов, которые позволяют вам продавать рекламу. Первый и наиболее желанный — это когда рекламодатель сам вас находит, что и происходит часто с определенного уровня.

Если ваша страница станет действительно популярной, то вам еще и выбирать придется — чью рекламу разместить сегодня, а чью попозже в порядке живой очереди.

Средняя цена за рекламный пост составляет порядка 300 долларов, но популярные западные блогеры в инстаграм, с числом подписчиков от 100 тысяч могут заработать и 800 долларов за рекламный пост.

Таким образом, на уровень заработка инстаграм-блогеров влияют всего три фактора — тема, качество контента, количество и активность подписчиков.

ТОП-5 российских блогеров

По последним данным, по количеству подписчиков лидирует Ивангай (EeOneGuy) — Иван Рудской из Днепропетровска. На канале, который набрал более 11,8 миллиона подписчиков, можно найти самые разнообразные ролики – прохождение игр, приколы, истории из жизни молодого парня. По некоторым оценкам, годовой доход Ивана от ведения канала составляет более 300 тысяч долларов (порядка 18 миллионов рублей).

Шоу "+100500" с ведущим Максимом Голополосовым (AdamThomasMoran) набрало более 8,3 миллиона подписчиков. Макс делает обзоры на смешные видеоролики из Интернета. Макс искренне удивляется и делает шуточные комментарии. Годовая прибыль от блога составляет более 250 тысяч долларов (порядка 15 миллионов рублей).

Юрий Морозилка с ником Frost занимает следующее место. На него подписано порядка 6,6 миллиона подписчиков, которым уготовано бесчисленное количество летсплеев на различные игры, сопровождаемые достаточно остроумным юмором Юрия. Средний годовой доход от ведения канала – 140 тысяч долларов (порядка 8,3 миллиона рублей).

Стас Давыдов со своим шоу "This is Хорошо" набрал порядка 5,9 миллиона подписчиков. Его сюжеты посвящены обзору смешных видео, найденных в Интернете. По примерным подсчетам, годовой доход от канала приносит примерно 150 тысяч долларов (порядка 8,9 миллиона рублей).

Фэшн-блог TheKateClapp, который ведет Екатерина Романова собрал уже более 5,6 миллиона подписчиков. Определить точно доходы бьюти-блогера сложно, так как дополнительно к доходам от "ссылочной" рекламы они получают прибыль от рекламы косметики и одежды, которые обозревает на своих каналах. Романава в год получает порядка 100 тысяч долларов в год (более 5,9 миллиона рублей).

Самый богатый и самый дорогой

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) подсчитало доходы популярных блогеров от рекламы. В исследовании приняли участие пользователи ютуб, инстаграм и LiveJournal, аудитория которых превышает один миллион человек.

При анализе учитывались только те посты в инстаграм и ютуб, в которых присутствует реклама, а расценки на ее размещение были уточнены у официальных представителей блогеров. Исследования, которые проводились с октября по декабрь 2016 года, опубликованы на сайте РИАБ.

Согласно полученным результатам, самым богатым блогером признан Валентин Петухов, известный на ютуб под ником Wylsacom. Его доход составляет 26,9 миллиона рублей. Вслед за ним расположились Ольга Бузова (24,6 миллиона рублей), Стас Давыдов (23,9 миллиона рублей), Ксения Бородина (19 миллионов рублей) и Ксения Собчак (16,5 миллиона рублей).

В исследовании "Самый дорогой блогер" лидирует Ивангай – стоимость размещения рекламы на его канале ютуб стоит 1,350 миллиона рублей. На втором месте Катя Клеп – один миллион рублей. За ней следуют Марьяна Ро – 765 тысяч рублей, Стас Давыдов – 765 тысяч рублей. Замыкает пятерку Саша Спилберг, которая получает 520 тысяч рублей.

Материал подготовлен на основе открытых источников