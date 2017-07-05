В Евросоюзе могут запретить услуги такси Uber

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Судебный юрист Европейского суда считает, что страны-члены Евросоюза могут запрещать незаконную деятельность перевозчика Uber и привлекать ее к уголовной ответственности, не информируя об этом предварительно Еврокомиссю (ЕК), сообщает Sputnik Латвия с ссылкой на издание "Балтийский курс".

Европейский суд сообщил, что их судебный юрист Мацей Спунар занял позицию, согласно которой вне зависимости от того, относится ли услуга Uberpop транспортной фирмы Uber к зоне применения директивы ЕС, страны-члены могут запрещать незаконные занятия транспортной деятельностью вроде Uberpop и назначать наказания за это, предварительно не информируя ЕК о данном законопроекте.

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В апреле 2017 года Uber прекратил работу UberPOP в Испании, заявив, что будет принимать решение о его дальнейшем функционировании по итогам вердикта суда ЕС. В то же время в компании отметили, что если суд в Люксембурге признает Uber "транспортной компанией", то это "не изменит способ регулирования нашей работы, принятый в большинстве стран ЕС".

Юрист указал, что, в соответствии с его предложением за 11 мая по делу Uber в Испании, услуга Uberpop относится к области транспорта и тем самым не является услугой информационного общества в значении директивы.

В таких случаях директива не применяется, а ЕК не нужно ставить в известность о законопроекте. Кроме того юрист считает, даже если бы фирма Uber оказывала услугу информационного общества, ЕК не нужно было бы ставить в известность о запрете деятельности Uber.

Решение принято в рамках дела, где против Uber во Франции возбуждено уголовное дело, поскольку фирма нарушила регуляции Франции в области транспорта.

По мнению руководства компании Uber, Франции при введении новых регуляций следовало поставить в известность ЕК, однако предложение юриста не является юридически обязательным для Европейского суда.

Задача судебного юриста — обращаться к Европейскому суду с полностью независимыми предложениями по юридическому решению дел, после чего судьи Европейского суда обсудят дело и позже вынесут вердикт. Решение Европейского суда является юридически обязательным для судов и других стран-членов, рассматривающих похожие вопросы.

В настоящее время программой Uber можно пользоваться в более чем 460 городах 70 стран мира.