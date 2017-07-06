Лидер России Владимир Путин после саммита G20 в Стамбул не летит

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин после саммита G20 в Гамбурге может отправиться в Стамбул, где будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.

Саммит G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

"Это по каким вашим данным?… Используйте более проверенную информацию. Это поможет вашему имиджу", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, отправится ли Путин в Стамбул после G20.

Песков переадресовал в МИД вопрос о заявлениях госсекретаря США про создание совместного с Россией механизма бесполетных зон в Сирии.

Ранее в четверг Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи.

"Я думаю, вам лучше обратиться в министерство иностранных дел, наверное. Им больше с руки комментировать заявления господина Тиллерсона", — ответил Песков на вопрос о том, будет ли эта тема фигурировать в ходе возможной встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, а также какова позиция Кремля по данному вопросу.