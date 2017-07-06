США готовы применить военную силу против КНДР

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Чтобы изменить поведение КНДР, Вашингтон готов задействовать все возможности, включая военную силу, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает Sputnik Грузия.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. Минобороны России позднее сообщило, что северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела порядка 510 километров, а речь идет об испытании ракеты средней дальности.

"Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении", — сказала Хейли на заседании СБ ООН в среду.

Россия и Китай на заседании Совбеза, как и ожидалось, представили совместную инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи.

Со своей стороны представитель США заявила, что Вашингтон намерен ужесточить и собственные санкции, и коснутся они не только КНДР. "Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем", — сказала Хейли. По ее словам, "есть страны, которые позволяют, даже поощряют Северную Корею нарушать резолюции СБ ООН".

"Эти страны также хотели бы продолжать торговлю с США. Этого не произойдет", — подчеркнула постпред США, не называя имен. Адресат здесь уже не столько Пхеньян, сколько Пекин, если торговые отношения страны будут нарушать резолюции СБ ООН.