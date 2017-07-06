Молдавская "живая Барби" разместила в Instagram откровенное видео

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Валерия Лукьянова стала популярной в Интернете несколько лет назад благодаря своей "кукольной" внешности, за что и получила прозвище "молдавская Барби". Еще ее называют "русская Барби". Девушка родилась и жила в Тирасполе, позже переехала в Одессу.

Параметры ее тела — 88-50-88, и при росте 172 она весит 46 килограмм. Каждый день она удивляет новыми фото своих подписчиков в Instagram .

А на днях девушка разместила видео, в котором рассказала (и показала тоже) о секрете своей соблазнительной кожи.

Лукьянова — сторонница движения чайлдфри. По ее словам, она не приспособлена к оседлому образу жизни, материнству и заботе о ком-то. "Я путешествую по миру постоянно, и я рада, что у меня нет детей, о которых надо заботится. Это просто не мое", — говорит девушка.

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