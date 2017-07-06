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Валерия Лукьянова

Молдавская "живая Барби" разместила в Instagram откровенное видео

© Photo: Valeria Lukyanova
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Тема:
Google день за днем (6)
80613

Модель, певица, актриса, а с недавнего времени еще и экстрасенс Валерия Лукьянова разместила в своем профиле Instagram откровенный ролик, следуя таким образом модным тенденциям звезд шоу-бизнеса

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Валерия Лукьянова стала популярной в Интернете несколько лет назад благодаря своей "кукольной" внешности, за что и получила прозвище "молдавская Барби". Еще ее называют "русская Барби". Девушка родилась и жила в Тирасполе, позже переехала в Одессу.

Параметры ее тела — 88-50-88, и при росте 172 она весит 46 килограмм. Каждый день она удивляет новыми фото своих подписчиков в Instagram .

🦋🦋🦋Привет, милые) А что вы делаете обычно, как только проснетесь? Я наношу тоник и делаю маску для лица. Расчесываю волосы, наношу всякие увлажняющие средства, немного масел… И конечно включаю музыку. Без музыки я не могу! Я обожаю музыку и не знаю как можно жить без музыки?… Какую музыку вы слушаете? Моя самая любимая группа это Koan. Из стиле в музыке мне нравится пситранс, Psichill, downtempo, ambient #valkiria #valerialukyanova #pastel #barberlife #vikings #alien #angel #fantasy #fitness #fashion #fangirl #coffee #cosplay #cute #poem #pastel #ps4

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@lukyanova.me) Июл 5 2017 в 3:36 PDT

Замечали ли вы как провожают взглядом женщин, с красивыми ухоженными волосами? Впрочем, почему только женщин? Так же красиво смотрятся и ухоженные волосы у мужчин. Эту программу я создала не только для женщин, у мужчин с волосами проблем не меньше. Особенно если они сильно выпадают, это же вообще катастрофа. Свою программу я разработала так, чтобы было понятно, как пошагово привести свои волосы в порядок, сделать их не просто красивыми и здоровыми, но такими роскошными, чтобы все взгляды приковывались к ним, и к вам. Все вы знаете, что на наши волосы влияют различные факторы. Какие именно, я также рассказала в своей программе. Думаю, что такие проблемы как истощение волос, ломкость, потеря блеска, секущиеся кончики, истончение и самое страшное выпадение волос, приводят порой многих в отчаяние. И причин этому очень много. А ведь чтобы избавиться от проблемы, надо устранить ее причину, это известно уже давно. (продолжение в комментариях) #волосы #отраститьволосы #angel #ps4 #alien #sexy #sexyboobs #sol #angel #and #beauty #boobs #body #vikings #bodypositive

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@lukyanova.me) Июн 29 2017 в 1:51 PDT

А на днях девушка разместила видео, в котором рассказала (и показала тоже) о секрете своей соблазнительной кожи.

Лукьянова — сторонница движения чайлдфри. По ее словам, она не приспособлена к оседлому образу жизни, материнству и заботе о ком-то. "Я путешествую по миру постоянно, и я рада, что у меня нет детей, о которых надо заботится. Это просто не мое", — говорит девушка.

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Тема:
Google день за днем (6)

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Теги:
молдавская барби, русская барби, Instagram, девушки, модель, фото, Валерия Лукьянова, Фотография, Медицина и здоровье, Стиль жизни, Гендерные стандарты
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