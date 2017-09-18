00:55 21 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Молдавское радио

Музыка страны вина: в России начинает вещание радио "Моя Молдова"

© Photo: Московский дом национальностей
В мире
Получить короткую ссылку
33830

Где в сети можно круглосуточно послушать хорошую молдовскую музыку и почему радиоэфир объединяет диаспору

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Москве в ночь с 17 на 18 сентября впервые в эфир вышло радио "Моя Молдова" — интернет-проект для диаспоры в России и не только.

Радио будет вести трансляцию в сети в режиме 24\7. Большую часть эфирного времени будет занимать музыка молдавских, российских и зарубежных исполнителей. Кроме того, слушателям предложат еще и тематические передачи. В частности, посвященные новостям спорта.

Sputnik рассказал о закулисье проекта Ты супер! Танцы
© Sputnik.
Sputnik рассказал о закулисье проекта "Ты супер! Танцы"

Также создатели говорят о рубрике "Успешные люди", когда представители молдавского народа будут рассказывать о том, чего они добились на ниве бизнеса, спорта или искусства.

По случаю запуска радио-проекта Московский дом национальностей организовал концерт, на который пришли не только представители диаспоры в столице, но и просто любители хорошей молдавской музыки. И вот уж в чем точно не было недостатка, так это в артистизме исполнителей и горячей поддержке зрителей.

Гости охотно подпевали и народным молдавским мотивам, напоминавшим о зеленых аллеях Кишинева и спокойных водах Днестра, и песням Софии Ротару, звучавшим особенно задорно из уст молодых исполнительниц.

Молдавское радио
© Photo: Московский дом национальностей
Молдавское радио

К слову, открытие собственного радио стало праздником не только для молдаван. Поздравить диаспору решили и представители узбекских и белорусских землячеств, проживающих в Москве.

"Очень доброе дело делают наши друзья. Среди стран СНГ они, в какой-то мере, стали лидерами радиовещания. Это еще один шаг для консолидации наших народов. Надеюсь, сегодняшний день даст "зеленый свет" для таких же проектов на территории соседних республик", — заявил Усман Баратов, президент узбекского национального землячества "Ватадош".

Надо сказать, что и одним из самых ярких участников концерта на сцене МДН был выходец из солнечного Узбекистана, певец Авраам Карахан.

Вдохновителем и главным организатором радиопроекта стал президент "Конгресса молдавских промышленников и предпринимателей" Игорь Тикуш.

Игорь Тимофеевич Тикуш, Молдавское радио
© Photo: Московский дом национальностей
Игорь Тимофеевич Тикуш, Молдавское радио

Он рассказал корреспонденту Sputnik о том, как родилась идея создать интернет-радио за рубежом.

"Я всем стараюсь помогать, я здесь как постпред по оказанию помощи диаспоре, как молдавский МЧС. А мне знакомый из республики предложил проект по типу музыкальной спартакиады для жителей стран СНГ. Мы обратились в правительство Москвы, в департамент национальностей. Они поддержали нашу идею", — пояснил бизнесмен.

Молдавское радио
© Photo: Московский дом национальностей
Молдавское радио

По его словам, следом возникло предложение создать музыкальную студию, а затем и радио. И тут началась основная работа — поиск средств и людей, у которых был бы опыт работы в этой сфере, закупка дорогостоящего музыкального оборудования.

"Поначалу было страшно тяжело — создавать радио с нуля. Все на голом энтузиазме, без финансовой поддержки. Конечно, денег нам и сегодня не хватает. Но, тем не менее, сейчас в нашей команде уже 8 человек", — отмечает Игорь Тикуш.

Stoisko Sputnika (Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu 2015)
© Sputnik/ Konstantin Chalabov
Радио Sputnik Молдова услышит вся страна

Сегодня в России живут и работают тысячи выходцев из Молдовы, которые по 10 и более лет не бывали дома. И главная задача радио — сплотить этих людей, утолить их тоску по родине. Причем Тикуш особо подчеркивает, что "Моя Молдова" — это вовсе не политический проект. По его словам, за последние несколько лет он достаточно много уделял времени большой политике и теперь не имеет никакого желания работать на этом поприще.

Само радио открыто для международного сотрудничества.

Так, формировать новостной поток молодому радио-проекту поможет информагентство Sputnik Молдова.

Теги:
моя молдова, молдавское радио, радио, вещание, россия, молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сцена из спектакля Русский роман
    "Русский роман" в Латвии

    Спустя пять лет московский Театр Маяковского едет на гастроли в Латвию со спектаклем, который завоевал три премии "Золотая маска".

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото
    Есть надежда

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков понадеялся, что президент Литвы Даля Грибаускайте изменит мнение об учениях "Запад-2017".

  • Выступление Керсти Кальюлайд на 72-й сессии Генассамблеи ООН
    Через эстонскую призму

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на 72-ой Генассамблее ООН, рассказав мировым лидерам о глобальных проблемах через призму эстонской истории.

  • Совместные стратегические учения Беларуси и России Запад-2017
    Бери шинель, пошли домой

    Совместные учения Беларуси и России "Запад-2017" завершились, силы российских ВКС и Западного военного округа готовятся вернуться в пункты постоянной дислокации.

  • Каха Каладзе
    Неполитическая игра

    Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его участие в матче звезд мирового футбола в грузинской столице не является частью избирательной компании.

  • Спектакль Махаджиры в Абхазском драмтеатре
    Новый сезон

    Спектакль по мотивам драмы "Махаджиры" о вынужденном переселении абхазов в Турцию открыл 87-й сезон Абхазского государственного драматического театра.

  • Здание МИД АР, фото из архива
    Вернуть детей

    Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.

  • Монастырь Сагмосаванк
    "Взрывной" рост

    За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.

  • Нурсултан Назарбаев прогулялся по Арбату в Алматы
    Проверил лично

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Алматы ознакомился с результатом масштабной реконструкции городских улиц.

  • Cтатуэтка премии Оскар. Архивное фото
    "Оскар" для "Кентавра"

    Картина "Кентавр" кыргызстанского режиссера Актана Арым Кубата поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

  • Заграничный паспорт гражданина республики Таджикистан
    Сила паспорта

    Граждане Таджикистана могут посетить без визы 54 страны, по этому показателю республика занимает 71-е место, лидеры – Германия и Сингапур.

  • Сотрудник ОМОН регистрируют задержанного во время рейда на одном из рынков
    Больше не едут

    В первом полугодии 2017 года мигранты из Узбекистана чаще покидали Россию, чем приезжали в нее, во многом это стало результатом финансового кризиса.

  • Хирург подарил мотоцикл президенту Южной Осетии
    Подарок "Хирурга"

    Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.

  • Сцена из спектакля Русский роман
    "Русский роман" в Латвии

    Спустя пять лет московский Театр Маяковского едет на гастроли в Латвию со спектаклем, который завоевал три премии "Золотая маска".

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото
    Есть надежда

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков понадеялся, что президент Литвы Даля Грибаускайте изменит мнение об учениях "Запад-2017".

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Приближение урагана Мария к Пуэрто-Рико
Кадры бушующего урагана наивысшей пятой категории "Мария"
Выжить и спасти – учения спасателей в Кишиневе
Выжить и спасти – учения спасателей в Кишиневе
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Что нужно знать о миротворческой миссии в Приднестровье

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться