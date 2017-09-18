Музыка страны вина: в России начинает вещание радио "Моя Молдова"

Где в сети можно круглосуточно послушать хорошую молдовскую музыку и почему радиоэфир объединяет диаспору

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Москве в ночь с 17 на 18 сентября впервые в эфир вышло радио "Моя Молдова" — интернет-проект для диаспоры в России и не только.

Радио будет вести трансляцию в сети в режиме 24\7. Большую часть эфирного времени будет занимать музыка молдавских, российских и зарубежных исполнителей. Кроме того, слушателям предложат еще и тематические передачи. В частности, посвященные новостям спорта.

Также создатели говорят о рубрике "Успешные люди", когда представители молдавского народа будут рассказывать о том, чего они добились на ниве бизнеса, спорта или искусства.

По случаю запуска радио-проекта Московский дом национальностей организовал концерт, на который пришли не только представители диаспоры в столице, но и просто любители хорошей молдавской музыки. И вот уж в чем точно не было недостатка, так это в артистизме исполнителей и горячей поддержке зрителей.

Гости охотно подпевали и народным молдавским мотивам, напоминавшим о зеленых аллеях Кишинева и спокойных водах Днестра, и песням Софии Ротару, звучавшим особенно задорно из уст молодых исполнительниц.

© Photo: Московский дом национальностей Молдавское радио

К слову, открытие собственного радио стало праздником не только для молдаван. Поздравить диаспору решили и представители узбекских и белорусских землячеств, проживающих в Москве.

"Очень доброе дело делают наши друзья. Среди стран СНГ они, в какой-то мере, стали лидерами радиовещания. Это еще один шаг для консолидации наших народов. Надеюсь, сегодняшний день даст "зеленый свет" для таких же проектов на территории соседних республик", — заявил Усман Баратов, президент узбекского национального землячества "Ватадош".

Надо сказать, что и одним из самых ярких участников концерта на сцене МДН был выходец из солнечного Узбекистана, певец Авраам Карахан.

Вдохновителем и главным организатором радиопроекта стал президент "Конгресса молдавских промышленников и предпринимателей" Игорь Тикуш.

© Photo: Московский дом национальностей Игорь Тимофеевич Тикуш, Молдавское радио

Он рассказал корреспонденту Sputnik о том, как родилась идея создать интернет-радио за рубежом.

"Я всем стараюсь помогать, я здесь как постпред по оказанию помощи диаспоре, как молдавский МЧС. А мне знакомый из республики предложил проект по типу музыкальной спартакиады для жителей стран СНГ. Мы обратились в правительство Москвы, в департамент национальностей. Они поддержали нашу идею", — пояснил бизнесмен.

© Photo: Московский дом национальностей Молдавское радио

По его словам, следом возникло предложение создать музыкальную студию, а затем и радио. И тут началась основная работа — поиск средств и людей, у которых был бы опыт работы в этой сфере, закупка дорогостоящего музыкального оборудования.

"Поначалу было страшно тяжело — создавать радио с нуля. Все на голом энтузиазме, без финансовой поддержки. Конечно, денег нам и сегодня не хватает. Но, тем не менее, сейчас в нашей команде уже 8 человек", — отмечает Игорь Тикуш.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Радио Sputnik Молдова услышит вся страна

Сегодня в России живут и работают тысячи выходцев из Молдовы, которые по 10 и более лет не бывали дома. И главная задача радио — сплотить этих людей, утолить их тоску по родине. Причем Тикуш особо подчеркивает, что "Моя Молдова" — это вовсе не политический проект. По его словам, за последние несколько лет он достаточно много уделял времени большой политике и теперь не имеет никакого желания работать на этом поприще.

Само радио открыто для международного сотрудничества.

Так, формировать новостной поток молодому радио-проекту поможет информагентство Sputnik Молдова.