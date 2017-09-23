Трамп: Россия не помогала мне

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Как пишут мировые СМИ, президент США Дональд Трамп, выступая в Алабаме заявил, что заявления демократов о том, что Россия помогала ему на выборах, является одной из величайших ошибок. "Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… (Демократам) нужно было объяснение, поэтому они сказали "Россия"… Это одно из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании", — цитирует Трампа РИА Новости.

Отметим, что 22 сентября Трамп в своем Twitter назвал очередной мистификацией информацию о якобы оплаченных из России рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году.

В ФБР и конгрессе ведется расследование якобы имевшего места "российского вмешательства" в выборы в США, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с чиновниками и предпринимателями из России. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.