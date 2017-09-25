Как Sputnik повлиял на избирательный процесс в Германии

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как журналисты "влияют" на немцев, спешивших на выборы

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Не только в США говорили о возможном вмешательстве российских СМИ в избирательную кампанию. В Германии, где в воскресенье состоялись выборы в бундестаг, также ряд СМИ утверждали, что Россия может повлиять на электоральный процесс. До сих пор, кстати, доказательства так и не были представлены.

Зато в газете The Washington Post вышла статья, автор которой сетовал на то, что "кремлевские боты" ведут себя "подозрительно тихо". Корреспонденты Sputnik Германия решили все-таки "коварно повлиять" на выборы в бундестаг. Вот как они это сделали.

Журналисты, наливая прохожим водку, вежливо интересовались:, можно ли на них повлиять. Получив ответ "нет", корреспонденты пытались "повлиять" с помощью призыва голосовать "по совести".

"Хорошая идея", — поддерживали их немцы.

В статье под роликом также говорится о том, что Sputnik предоставляет своим читателям право самим решать, насколько убедительными и серьезными доказательствами российского вмешательства является то, что они увидели на видео.

Кстати, результаты выборов оказались наихудшими для партии Ангелы Меркель с тех пор как она ее возглавила, тем не менее "железная фрау"

останется на посту канцлера Германии еще четыре года и будет по-прежнему ключевой фигурой на политической сцене страны.