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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян о санкциях США к RT: свободу слова убили те, кто ее придумал

© Sputnik/ Алексей Куденко
В мире
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Представитель МИДа России Мария Захарова считает, что что ситуация, которая складывается вокруг телеканала RT и агентством Sputnik в США противоречит принципам свободы слова.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Ситуация, сложившаяся в США с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует Sputnik Беларусь.

Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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Власти США выставили требование зарегистрировать компанию, обслуживающую телеканал RT America, включая его текущую деятельность и телепроизводство, как иностранного агента. Такие условия повлекут за собой ограничения, которые не позволят ей работать в стране.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя это решение, отметила, что свободу слова "убили те, кто ее придумал".

Реакция МИД России

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг, на котором заявила, что ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова.

"США требуют, чтобы компания, которая обслуживает RT в США, зарегистрировалась как иностранный агент. С одной стороны, это политика двойных стандартов, так можно было бы охарактеризовать, если бы ситуация не была намного более серьезной, многослойной и глубокой", — сказала Захарова.

Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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По ее словам, все требования, которые предъявляются на сегодняшний день к телекомпании RT и агентству Sputnik, противоречат американским принципам свободы слова.

"Выборочное и явно политически ангажированное применение законодательства к российскому СМИ будет означать ограничение свободы слова, которое гарантируется конституцией США. Применение к RT FARA грозит серьезными юридическими последствиями и сопряжено с рисками для безопасности сотрудников. Обязательства раскрывать внутренние данные телеканала, в том числе, подчеркиваю, штатное расписание и личные данные сотрудников в атмосфере "охоты на ведьм", которая установилась в США, может представлять реальную угрозу", — добавила она.

Доклад Twitter разочаровал сенаторов

Между тем антирусская кампания в США продолжается. Представители Twitter в четверг выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Слушания проходили в рамках расследования о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году, которое власти РФ категорически отрицают.

Представитель Twitter сообщил, что была проведена проверка примерно 450 аккаунтов, и выяснилось, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Эти 22 аккаунта была заблокированы за "нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам".

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"Кроме того, через эти аккаунты мы обнаружили еще 179 аккаунтов, имеющих отношение или связанных (с ними), и приняли к ним меры за нарушение наших правил", — говорится в сообщении.

По данным компании, ни один из аккаунтов не был зарегистрирован в Twitter как рекламный. О других нарушениях в сообщении не говорится, равно как и нет утверждений, что за этими аккаунтами стояли власти РФ.

Кроме того, конгрессменам была предоставлена информация об активности телеканала RT, который, по утверждению Twitter, в 2016 году потратил на рынке рекламы США более 274 тысяч долларов через свои аккаунты @RT_com, @RT_America и @ActualidadRT. При этом руководство сети микроблогов констатирует, что через эти аккаунты рекламировались новостные сюжеты.

В качестве объяснения такого внимания именно к российскому СМИ Twitter напоминает, что именно RT в январском докладе спецслужб США был назван "агентом влияния" российских властей. В публичной версии того доклада не было приведено никаких доказательств вмешательства RT в политику в США, а данные о деятельности компании носили подчас устаревший и неточный характер.

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Однако, судя по всему, больше всего сенаторов расстроило однозначное заявление Twitter о том, что они не обнаружили пользователей из России среди нарушителей правил своей соцсети во время выборов, хотя в то время удаляли тысячи аккаунтов за нарушения. В частности, речь шла о твитах, в которых предлагалось отправлять смс-сообщения, чтобы проголосовать (голосование через смс в США невозможно).

Разве это нонсенс — тратить деньги на рекламу?

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ответ на выступление представителей Twitter в конгрессе США с докладом о рекламе телеканала в этой соцсети задалась вопросом о затратах американских СМИ в ее русскоязычном сегменте.

"Twitter обнародовал в конгрессе чудовищную информацию — мы тратили деньги на свои рекламные кампании. Как это делают все нормальные медиаорганизации в мире. Теперь мы вынуждены пойти дальше и чистосердечно сознаться: еще мы тратили деньги на рекламу в аэропортах, в такси, на билбордах, в интернете, на телевидении и радио. Наши рекламные ролики даже на CNN крутились. Как-то нам не пришло в голову, что в развитой демократии обычная реклама СМИ может оказаться подозрительной и вредоносной активностью. Кстати, такие же кампании в русском сегменте Twitter ведут американские СМИ. Очень интересно узнать, сколько они на это тратят, кого таргетируют и с какой целью", — заявила Симоньян в интервью РИА Новости.

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Теги:
RT, Sputnik, Маргарита Симоньян
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