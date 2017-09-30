Юнкер: после выхода Великобритании Евросоюз расширится

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Принявший в пятницу, 29 сентября, участие в таллинском саммите Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий председатель Еврокомиссии, Жан-Клод Юнкер выступил с заявлением о том, что ожидает расширения Евросоюза с 2019 по 2024 год, сразу после того, как ЕС покинет Великобритания.

Как сообщило РИА Новости, Европейский Союз, по мнению Жан-Клода Юнкера, с конца марта 2019 года будет состоять из 27 стран. А с 2019 до 2024 года Юнкер ждет еще большего расширения ЕС. Ранее глава Еврокомиссии неоднократно заявлял, что расширение Евросоюза в период его председательства, истекающий в 2019 году, не произойдет. Таким образом, прогнозируемое расширение ЕС произойдет лишь после ухода Юнкера со своего поста.

Великобритания, в свою очередь, не дожидаясь этого, должна будет покинуть состав Евросоюза 29 марта 2019 года. Это произойдет спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза тогда проголосовали 51,9% британцев, за сохранение членства страны в объединении — 48,1%. В Шотландии, однако, картина после голосования выглядела иначе: 62% шотландцев выступили за то, чтобы страна осталась в ЕС, 38% — за Brexit.

Расширение в порядке очереди © AFP/ DANIEL LEAL-OLIVAS Британцы готовы заплатить за сохранение прав граждан ЕС после Brexit

В июне 2017 года еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан уже заявил, что расширение Евросоюза за счет одной или нескольких стран Западных Балкан может произойти при Еврокомиссии нового состава.

На сегодняшний день официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются такие страны как Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), Черногорией (в 2012 году) и Сербией (в 2014 году).

Помимо расширения Евросоюза, Еврокомиссия выступает за расширение Шенгенской зоны — за счет Румынии и Болгарии. В настоящее время в Шенген входят 26 европейских государств.