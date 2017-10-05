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телеканал RT

Дипломат: ситуация вокруг RT в США - это наступление на Россию

© Sputnik/ Mikhail Voskresensky
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В Совете Федерации были единогласно одобрены рекомендации по поводу ответных мер на действия США в отношении российских СМИ

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Ситуация с телеканалом RT в США — это часть большого наступления на Россию, заявил в четверг экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.
Ситуацию вокруг работы телеканала RT в США обсудили в четверг на расширенном заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ при Совете Федерации.

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Симоньян: в США запрещают телеканал RT, видя его популярность среди аудитории

"Это не просто избирательная дискриминация нашего канала, это часть большого наступления на Россию",- заявил Кисляк. Дипломат высказал мнение, что США нарушают правила игры, которые они же и придумали. 

"Есть неотъемлемое правило взаимности в международных делах, которые, наверное, должны и нам давать возможность подумать о том, как напомнить американцам о необходимости соблюдения собственных законов и принципов, которые они сами же продвигают, в том числе много лет в отношениях с нами", — подчеркнул Кисляк.

В ходе заседания главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что на российский телеканал, который вещает в США, оказывается сильное давление. Она назвала незаконным требование властей США обязать телеканал зарегистрироваться в качестве "иностранного агента".

Симоньян: в США запрещают телеканал RT, видя его популярность среди аудитории>>>

"На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в США, мы не испытываем нигде", — признала главный редактор Также она рассказала о том, что законодатели США внесли новый законопроект — документ может позволить дистрибьюторам прекращать распространение в стране в обход договоров. Требования властей США Симоньян назвала незаконными.

"Вчера они (комиссия по расследованию российского вмешательства) назвали нашу деятельность — то, что они считают российским вмешательством в выборы — преступлением века. Все подводится к тому, что наша обычная работа как СМИ будет признана преступлением. Я вас заверяю здесь, в высоком кабинете, что мы ничего кроме обычной работы как СМИ в США никогда не делали. У нас не было никаких ботов, никаких троллей, ничего такого, о чем они пишут, каких-то фейковых новостей — ничего подобного. Мы обычное СМИ, которое работало как обычное СМИ. Единственный наш "грех" заключается в том, что мы не поддержали Хилари Клинтон. Но мы и Трампа не поддерживали", — сказала Симоньян.

Работники СМИ, архивное фото
© Sputnik / RODION PROCA
В России могут ограничить деятельность американских СМИ

Она также сообщила, что компания в США уже испытывает кадровые проблемы в результате давления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая также выступила на заседании комиссии не исключила, что Москва может принять зеркальные меры.
"Мы видим, что налицо применение ограничений в отношении телеканала RT на территории США. Таким образом, имеющиеся законодательные механизмы позволяют применять зеркальные ответные меры", — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что речь не идет о цензуре.

"Для нас принципиально важным является подтверждение нашей приверженности свободе слова и невозможности ограничения деятельности СМИ, зарубежных корреспондентов, которые здесь работают", — добавила она.

Генеральный директор Института системно-стратегического анализа РФ Андрей Фурсов
CC BY 3.0 / DenTVinform / Андрей Фурсов
Фурсов: Russia Today противостоит глобальной медиа-машине

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснил на этой же встрече, что ведомство мониторит порядка 40 американских СМИ.
"И поверьте, в России действительно достаточно правовых механизмов, и кроме того у нас очень гибкий законодатель для того, чтобы принять какие-то адекватные меры, в случае выхода ситуации на совсем другой уровень там в США", — сказал Субботин.

Первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил для РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности, "Голоса Америки".

Теги:
цензура, СМИ, запрет, Телеканал Russia Today, Россия
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