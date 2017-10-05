Дипломат: ситуация вокруг RT в США - это наступление на Россию

В Совете Федерации были единогласно одобрены рекомендации по поводу ответных мер на действия США в отношении российских СМИ

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Ситуация с телеканалом RT в США — это часть большого наступления на Россию, заявил в четверг экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

Ситуацию вокруг работы телеканала RT в США обсудили в четверг на расширенном заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ при Совете Федерации.

"Это не просто избирательная дискриминация нашего канала, это часть большого наступления на Россию",- заявил Кисляк. Дипломат высказал мнение, что США нарушают правила игры, которые они же и придумали.

"Есть неотъемлемое правило взаимности в международных делах, которые, наверное, должны и нам давать возможность подумать о том, как напомнить американцам о необходимости соблюдения собственных законов и принципов, которые они сами же продвигают, в том числе много лет в отношениях с нами", — подчеркнул Кисляк.

В ходе заседания главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что на российский телеканал, который вещает в США, оказывается сильное давление. Она назвала незаконным требование властей США обязать телеканал зарегистрироваться в качестве "иностранного агента".

Симоньян: в США запрещают телеканал RT, видя его популярность среди аудитории>>>

"На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в США, мы не испытываем нигде", — признала главный редактор Также она рассказала о том, что законодатели США внесли новый законопроект — документ может позволить дистрибьюторам прекращать распространение в стране в обход договоров. Требования властей США Симоньян назвала незаконными.

"Вчера они (комиссия по расследованию российского вмешательства) назвали нашу деятельность — то, что они считают российским вмешательством в выборы — преступлением века. Все подводится к тому, что наша обычная работа как СМИ будет признана преступлением. Я вас заверяю здесь, в высоком кабинете, что мы ничего кроме обычной работы как СМИ в США никогда не делали. У нас не было никаких ботов, никаких троллей, ничего такого, о чем они пишут, каких-то фейковых новостей — ничего подобного. Мы обычное СМИ, которое работало как обычное СМИ. Единственный наш "грех" заключается в том, что мы не поддержали Хилари Клинтон. Но мы и Трампа не поддерживали", — сказала Симоньян.

© Sputnik / RODION PROCA В России могут ограничить деятельность американских СМИ

Она также сообщила, что компания в США уже испытывает кадровые проблемы в результате давления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая также выступила на заседании комиссии не исключила, что Москва может принять зеркальные меры.

"Мы видим, что налицо применение ограничений в отношении телеканала RT на территории США. Таким образом, имеющиеся законодательные механизмы позволяют применять зеркальные ответные меры", — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что речь не идет о цензуре.

"Для нас принципиально важным является подтверждение нашей приверженности свободе слова и невозможности ограничения деятельности СМИ, зарубежных корреспондентов, которые здесь работают", — добавила она.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин пояснил на этой же встрече, что ведомство мониторит порядка 40 американских СМИ.

"И поверьте, в России действительно достаточно правовых механизмов, и кроме того у нас очень гибкий законодатель для того, чтобы принять какие-то адекватные меры, в случае выхода ситуации на совсем другой уровень там в США", — сказал Субботин.

Первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил для РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности, "Голоса Америки".