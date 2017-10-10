Эрдоган заснул на пресс-конференции во время выступления Порошенко

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган, посетивший с визитом Киев, уснул на совместной с лидером Украины Петром Порошенко пресс-конференции, передает Sputnik Турция.
На видео, которое появилось в Интернете заметно, что Эрдоган во время выступления Порошенко несколько раз засыпал, а на 45-ой секунде заметно,как Порошенко стучит рукой по столу,чтобы разбудить задремавшего турецкого коллегу.
Poroşenko, Erdoğan'ın uykusunu getirdihttps://t.co/APWP1N68Ht pic.twitter.com/Bqh1ULytIg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 9 октября 2017 г.
Президенты двух стран встретились в Киеве в понедельник, 9 октября. В ходе переговоров стороны подписали план действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017-2019 годы. В рамках совместной пресс-конференции лидеры двух стран сделали заявления по вопросам двустороннего взаимодействия, ситуации на востоке Украины, крымской теме и положению крымских татар.