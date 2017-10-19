Владимир Путин высказал свое мнение о работе RT и Sputnik

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на RT и Sputnik работают смелые и талантливые люди

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Журналисты RT и Sputnik делают свою работу точно и без страха, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг в ходе заседании клуба "Валдай".

© Sputnik/ Владимир Трефилов Sputnik Молдова: постоянство признак мастерства

"Работают блестяще, действительно талантливые люди. Я иногда даже удивляюсь их смелости и таланту так образно излагать, так точно и бесстрашно это делать. Просто снимаю шляпу. Именно, видимо, это и залог успеха деятельности RT и Sputnik", — сказал Путин.

Опять вторжение: реклама RT, покемоны и другие страшилки для Клинтон>>>

Главный редактор RT и МИАР Sputnik Маргарита Симоньян обратила внимание президента РФ на давление, которое телекомпания Russia Today испытывает за рубежом, особенно в США.

Путин в свою очередь отметил, что лучшую оценку работе масс-медиа дают зрители, слушатели, читатели.

"Есть только один демократический способ бороться с тем, что кому-то не нравится — или власти, или оппозиции — высказать свое мнение, но так ярко, образно и талантливо, чтобы люди поверили вашей точке зрения, встали на вашу позицию. Все остальное не демократично", — заявил Путин.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.