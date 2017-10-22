Украинские военные примут участие в Марафоне морской пехоты США

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о мероприятии в своем микроблоге в твиттере

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинские военные в воскресенье примут участие Марафоне морской пехоты США, передает РИА Новости с ссылкой на сообщение в твиттере.

"Горжусь силой и волей к победе наших воинов, которые сегодня примут участие в Марафоне Морской пехоты США. Верим и болеем за вас!" — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает украинское агентство "Укринформ", 10 украинских военных, которые получили ранения в зоне военной операции в Донбассе, будут бежать дистанции 10 километров и 42 километра в Вашингтоне.

По последним данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали более 10 тысяч человек.