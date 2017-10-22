В Чехии анархисты и партия бизнесмена-миллиардера прошли в парламент

В Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента, результаты стали довольно неожиданными

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Согласно итогам голосования, по данным местного ЦИК, на выборах в нижнюю палату парламента Чехии победило Центристское движение ANO, возглавляемое миллиардером Андреем Бабишем, оно набрало 29,64% голосов. Остальные конкуренты остались далеко позади.

Но, как сообщает Sputnik Чехия, в нижнюю палату пройдут девять партий, среди которых Гражданская демократическая партия, Пиратская партия, которую поддержала в основном молодежь.

Андрей Бабиш(Andrej Babiš) попал в парламент, вопреки обвинениям в коррупции и сотрудничестве со службой государственной безопасности Чехословакии. Однако настоящей "бомбой" стало сокрушительное поражение традиционных политических партий Чехии, представляющих основу чешской партийной системы.

Политолог Штепан Котрба в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что проиграли не "левые", а фальшивые "левые", выбравшие плохие темы, и плохую целевую аудиторию.

"Вот они, к сожалению, уже забыли, откуда пришли. За прошедшее время социал-демократы забыли о людях, работе, а коммунисты постарели", — сказал эксперт.

На вопрос "Кто настоящий победитель голосования?" Котрба ответил, что это силы, которые поднялись с низов.

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"Пиратская партия. Однозначно. В сущности, это анархо-коммунистическая партия, которая главной целью ставит национализацию интеллектуальной собственности, получила 10 процентов. Для меня это настоящая политика 21 века, без покровителей, которая поднялась с низов, завоевала сердца молодых, чтобы добиться власти для людей. Так это должно выглядеть. Возможно, "пираты" повернутся к людям спиной, и потом через четыре года все закончится. Я надеюсь, им хватит энтузиазма", — считает политолог.

А лидер гонки Андреей Бабиш сообщил журналистам, что его партия не представляет угрозы для демократии и является проевропейски ориентированной.

Движение Бабиша впервые в истории независимой Чехии победило во всех 13 округах, а также в столице. Президент Чехии Милош Земан намерен встретиться с лидерами всех прошедших в парламент партий 28 октября.