В Чехии анархисты и партия бизнесмена-миллиардера прошли в парламент

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Согласно итогам голосования, по данным местного ЦИК, на выборах в нижнюю палату парламента Чехии победило Центристское движение ANO, возглавляемое миллиардером Андреем Бабишем, оно набрало 29,64% голосов. Остальные конкуренты остались далеко позади.
Но, как сообщает Sputnik Чехия, в нижнюю палату пройдут девять партий, среди которых Гражданская демократическая партия, Пиратская партия, которую поддержала в основном молодежь.
Андрей Бабиш(Andrej Babiš) попал в парламент, вопреки обвинениям в коррупции и сотрудничестве со службой государственной безопасности Чехословакии. Однако настоящей "бомбой" стало сокрушительное поражение традиционных политических партий Чехии, представляющих основу чешской партийной системы.
Политолог Штепан Котрба в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что проиграли не "левые", а фальшивые "левые", выбравшие плохие темы, и плохую целевую аудиторию.
"Вот они, к сожалению, уже забыли, откуда пришли. За прошедшее время социал-демократы забыли о людях, работе, а коммунисты постарели", — сказал эксперт.
На вопрос "Кто настоящий победитель голосования?" Котрба ответил, что это силы, которые поднялись с низов.
А лидер гонки Андреей Бабиш сообщил журналистам, что его партия не представляет угрозы для демократии и является проевропейски ориентированной.
Движение Бабиша впервые в истории независимой Чехии победило во всех 13 округах, а также в столице. Президент Чехии Милош Земан намерен встретиться с лидерами всех прошедших в парламент партий 28 октября.