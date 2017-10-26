Мнение: "американские СМИ получили по заслугам"

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. У американцев снизилось доверие к своим СМИ после минувших президентских выборов, такое мнение высказал Sputnik Молдова политический комментатор Илья Киселев, анализируя результаты социологического опроса.

Почти 60% (59%) опрошенных жителей США считают, что национальные СМИ отражают мнения политиков и промышленников, 27% верят в беспристрастность масс-медиа Америки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для информационного агентства и радио Sputnik с 20 по 27 сентября в США старейшей французской социологической компанией IFop в рамках проекта Sputnik.Мнения. В опросе приняли участие 802 респондента-жителя США в возрасте старше 18 лет.

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"В последнюю президентскую кампанию уровень фальсификаций и пропаганды просто зашкаливал в США, что не могло не сказаться на уровне доверия к СМИ. Причем, надо отметить, что фальсификации сыграли злую шутку с теми, кто их распространял. Уже признано, что данные опросов общественного мнения регулярно завышались в пользу Хилари Клинтон, что вместо населения дезориентировало предвыборный штаб кандидата от Демократической партии и не позволило выстроить правильно стратегию и тактику поведения в отдельных штатах, победа в которых предопределила победу Дональда Трампа. Неудивительно, что подобные случаи и привели к падению уровня доверия к СМИ в США", — отметил Киселев.

© Sputnik/ Cum oglindesc mediile de informare americane

Аналитик также считает, что в современном мире невозможно говорить об абсолютной независимости масс-медиа.

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"Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что в сегодняшнем мире не существует независимых СМИ. Ни одно СМИ не способно сегодня существовать на самоокупаемости, не завися от тех или иных спонсоров или просто не имея владельца, который финансирует свое предприятие. По сути, на сегодняшний день, те или иные источники информации различаются только по степени ангажированности и степени адекватности редакторского состава", — считает собеседник агентства, добавив, что "чем эта адекватность выше, тем больше доверие к данному СМИ".

Эксперт также высказал мнение, что определенная часть потребителей информации к сожалению, будет доверять фальсификаторам, но подобное положение не может длиться долго, как это и случилось в США.