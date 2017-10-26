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Неужели Twitter-ом управляют спецслужбы США

© Sputnik/ Александр Кряжев
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В четверг социальная сеть Twitter сообщила о решении заблокировать рекламу на каналах, которыми владеют российские RT и Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила сожаление из-за решения Twitter заблокировать рекламу RT и Sputnik, отметив, что могут последовать ответные меры со стороны РФ.

"Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер", — сказала Симоньян.

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Twitter принял решение исключить рекламу на всех аккаунтах, принадлежащих Russia Today (RT) и Sputnik. В заявлении поясняется, что причина кроется в работе, которую Twitter провел в связи с ситуацией по вмешательству этих агентств в президентские выборы США в 2016 году.

​Расследование вменяемого России "вмешательства", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

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Теги:
твиттер, блокировка, RT, Sputnik, россия, сша
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