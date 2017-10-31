Видеофакт: девушка помыла автомобиль в необычной позе

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Представьте себе, приезжаете вы на автомойку, а там вас встречает работница, стоя на руках. А затем девушка моет вашу машину ногами. Представили? Всё, фантазировать не надо. Вот реальные кадры такой ситуации…