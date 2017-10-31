Видеофакт: девушка помыла автомобиль в необычной позе

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Представьте себе, приезжаете вы на автомойку, а там вас встречает работница, стоя на руках. А затем девушка моет вашу машину ногами. Представили? Всё, фантазировать не надо. Вот реальные кадры такой ситуации…
В Интернете гуляет видео, на котором запечатлен забавный трюк от девушки-работницы автомойки
КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Представьте себе, приезжаете вы на автомойку, а там вас встречает работница, стоя на руках. А затем девушка моет вашу машину ногами. Представили? Всё, фантазировать не надо. Вот реальные кадры такой ситуации…
Бывший глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы объявлен в международный розыск: он проходит по уголовному дело за пассивную коррупцию и соучастии в контрабанде оружия.
Молдова трудовая – между нищетой и миграцией: куда податься жителям нашей страны в поисках лучшей жизни?
Семь лет реформы по оптимизации школ в Молдове: в республике сотни школ закрыты или реорганизованы.
Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.
Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве
В центре Таллина полиция застрелила вооруженного ножом мужчину – руководство силовиков считает применение оружия обоснованным.
Беларусь и Россия должны подписать документ о взаимном признании виз до конца года – это позволит "снять угрозу" временных погранпостов на границе.
Российская сторона не исключает возможности введения безвизового режима для граждан Грузии, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.
Абхазский ученый предлагает переименовать Черное море – по его мнению это противоестественное название, поскольку в шторм любое море становится черным.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал, о чем будут говорить российский, иранский и азербайджанский лидеры на встрече в Тегеране.
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Министр культуры и спорта Казахстана озвучил затраты, которые потребуются на внедрение казахского алфавита в новой латинской графике.
В Кыргызстане могут начаться проблемы с производством муки, которая мололась, в том числе, и из казахстанского зерна. И в этом нет никакой политики.
Посольство Таджикистана в России установило личности четырех из пяти граждан республики, погибших в понедельник в ДТП в Саратовской области.
Научно-просветительский комплекс Ислама Каримова опубликовал биографию первого узбекского лидера, согласно которой, у него помимо двух дочерей был еще и сын Петр.
Президент Анатолий Бибилов подписал закон о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Южной Осетией и Донецкой народной республикой.
Полвека назад, 31 октября 1967 года, в латвийском Саласпилсе на месте бывшего фашистского концлагеря был торжественно открыт мемориальный комплекс.
Учения НАТО "Железный волк-2", в которых принимали участие более 2 тысяч военнослужащих альянса, завершились в Литве
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