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Модели моют автомобиль, архивное фото

Видеофакт: девушка помыла автомобиль в необычной позе

© Sputnik/ Vitaliy Ankov
В мире
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В Интернете гуляет видео, на котором запечатлен забавный трюк от девушки-работницы автомойки

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Представьте себе, приезжаете вы на автомойку, а там вас встречает работница, стоя на руках. А затем девушка моет вашу машину ногами. Представили? Всё, фантазировать не надо. Вот реальные кадры такой ситуации…

Теги:
девушки, видео, автомобили, мир
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