Оружие массового поражения: военнослужащая Израиля атакует соцсети

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Жительница Израиля Мария Домарк (Maria Miri Domark) в очередной раз прославилась в Интернете. Первый раз это произошло несколько лет назад, когда она ушла служить в Израильскую армию. Ее фото облетели все соцсети, пользователи Интернета восхищались нерядовой красотой рядовой Домарк.
И, вот, похоже, отдав долг родине, Мария Домарк (Maria Miri Domark) вернулась в модельный бизнес, и ее фотографии снова сводят с ума весь мир.
На аккаунт девушки в Instagram подписались более 900 тысяч человек. Ее многие сравнивают с Барбари, но все-таки поклонники не упускают возможность и пошутить: "Мария рядовой израильской армии, в плен к которой хотят попасть все мужчины".
Кстати, а вы знаете, что фото молдавских красоток взорвали соцсети>>>>