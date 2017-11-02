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Девушка-солдат из смешанного полка батальона Бардалас - Израиль, архивное фото

Оружие массового поражения: военнослужащая Израиля атакует соцсети

© AFP/ Jack Guez
В мире
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (79)
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Не секрет, что многие девушки в Израиле проходят обязательную военную службу, но не все "солдатки" уходят потом в модельный бизнес как это сделала Мария Домарк (Maria Domark)

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Жительница Израиля Мария Домарк (Maria Miri Domark) в очередной раз прославилась в Интернете. Первый раз это произошло несколько лет назад, когда она ушла служить в Израильскую армию. Ее фото облетели все соцсети, пользователи Интернета восхищались нерядовой красотой рядовой Домарк.

И, вот, похоже, отдав долг родине, Мария Домарк (Maria Miri Domark) вернулась в модельный бизнес, и ее фотографии снова сводят с ума весь мир.

На аккаунт девушки в Instagram подписались более 900 тысяч человек. Ее многие сравнивают с Барбари, но все-таки поклонники не упускают возможность и пошутить: "Мария рядовой израильской армии, в плен к которой хотят попасть все мужчины".

Кстати, а вы знаете, что фото молдавских красоток взорвали соцсети>>>>  

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (79)
Теги:
foto, девушка, Instagram, армия, фото, Мария Домарк, Maria Miri Domark
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