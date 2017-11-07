Плачущая девочка Алина стала звездой YouTube

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Десятилетняя Алина — автор YouTube-канала под названием "Лайк TV Шоу".
Она записала видео, где рассказала, как назначила встречу фанатов ее блога, но на нее… никто не пришел.
Алина, вся в слезах, рассказала, что купила много конфет и подготовила загадки для поклонников. Она провела в парке полчаса в ожидании людей, искала их, а затем вернулась домой.
В комментариях многие пользователи поспешили утешить юного блогера — несколько популярных каналов похвалили девочку и пожелали ей успехов.
Короткий ролик быстро стал популярным, набрав уже более 700 тысяч просмотров. И теперь у канала "Лайк TV Шоу" уже более 24 тысяч подписчиков.