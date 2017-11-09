Три секретные возможности Facebook для поднятия настроения

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik, Ион Бурзум. Создатели соцсетей не перестают радовать пользователей новыми "фишками". Например, Facebook разместила альтернативную ленту новостей. Но кроме нее появились еще "секретные" настройки.

Впрочем, это не совсем настройки, скорее всего "аттракционы". У вас на экране еще не появились конфетти, воздушные шарики, крошечные сердца или просто большие пальцы? Значит вы еще не знаете, как правильно выражать свои эмоции в этой социальной сети.

Вот три приема, которыми поделились с корреспондентами Sputnik бывалые пользователи.

1. "Большой палец вверх". Ну да — это тот самый старый "лайк", и где же тут секрет? А в шифровке. Введите слово Rad в текстовое поле или в строку комментариев, и вы увидите "урожай" пальцев на экране вашего смартфона.

2. Хотите кого-то поздравить, а банальные стикеры надоели, тогда просто наберите в поле для комментариев слово Congrats. Видите, что получилось?.. Нет, это не "что-то с экраном телефона или монитором компьютера". Это — действительно конфети, салют и шарики.

© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova Конфетти

3.Помните персонаж романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" Эллочку Людоедку? Ее словарный запас составлял всего 30 слов. Похоже, в наши дни жена инженера Щукина была бы в тренде новинок Facebook. Причем, достаточно только одного ее "Хо-хо"(выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность). Не верите? Наберите в той же строке для комментариев латинскими буквами Xoxo и увидите, как экран вашего смартфона наполнится любовью…

© Flickr/ Brent Moore Сердечки

Кстати, если вас эти новые приемы Facebook не впечатлили, не расстраивайтесь — зато вспомнили классику.