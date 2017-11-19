14:59 19 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Харви Вайнштейн, архивное фото

Вайнштейн составил список своих "жертв": в нем около 100 имен

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
В мире
Получить короткую ссылку
35 0 0

В частности, упоминаются актрисы Роуз Макгоуэн, Софи Дикс и Аннабелла Шиорра, публично обвинившие продюсера в домогательствах и изнасилованиях

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Около сотни человек вошли в список, составленный еще в начале года Харви Вайнштейном, в котором он отметил тех, кто может рассказать о его сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Observer.

Актер и режиссер Квентин Тарантино, архивное фото
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Тарантино: я был в курсе сексуальных домогательств Вайнштейна

По данным издания, скандально известный голливудский продюсер лично перечислил имена актеров и актрис, публицистов, продюсеров и других работников киноиндустрии — в перечень включен 91 человек. В частности, упоминаются актрисы Роуз Макгоуэн, Софи Дикс и Аннабелла Шиорра, публично обвинившие продюсера в домогательствах и изнасилованиях.

Скандал в Голливуде: Джоли и Пэлтроу рассказали о домогательствах>>>

Список был передан команде Вайнштейна, которая должна была выяснить, что именно им известно о домогательствах и намерены ли они предпринимать какие-то шаги, чтобы история получила огласку. Предположительно список был составлен в начале года, то есть за несколько месяцев до начала скандала.

Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нанимал частные охранные компании, чтобы следить за актрисами и журналистами, пытавшимися обвинить его в сексуальных домогательствах или обнародовать соответствующие данные.

Джордж Буш старший и еще три президента США
© REUTERS/ Richard Carson
Новый секс-скандал: Буш-старший обвинен в сексуальных домогательствах

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Ларс фон Триер опроверг обвинения актрисы Бьорк в домогательствах>>>

Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.

Теги:
список, сексуальные домогательства, скандал, Кевин Спейси, Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Харви Вайнштейн, Голливуд, США
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Тотальный диктант в Таллинне
    Таллинн – лидер!

    Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.

  • Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
    Братские отношения

    Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях
    Прощение и возвращение

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нидаросский собор, Норвегия
Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы
Атака бомбардировщиков Ту-22М3 на позиции ИГ* в Аль-Букемаль
Бомбардировщики РФ нанесли удар по объектам террористов в Аль-Букемаль
Явка на Референдум 19 ноября
Явка на референдуме к 14:00

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться