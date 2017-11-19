Вайнштейн составил список своих "жертв": в нем около 100 имен

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Около сотни человек вошли в список, составленный еще в начале года Харви Вайнштейном, в котором он отметил тех, кто может рассказать о его сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Observer.

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По данным издания, скандально известный голливудский продюсер лично перечислил имена актеров и актрис, публицистов, продюсеров и других работников киноиндустрии — в перечень включен 91 человек. В частности, упоминаются актрисы Роуз Макгоуэн, Софи Дикс и Аннабелла Шиорра, публично обвинившие продюсера в домогательствах и изнасилованиях.

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Список был передан команде Вайнштейна, которая должна была выяснить, что именно им известно о домогательствах и намерены ли они предпринимать какие-то шаги, чтобы история получила огласку. Предположительно список был составлен в начале года, то есть за несколько месяцев до начала скандала.

Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нанимал частные охранные компании, чтобы следить за актрисами и журналистами, пытавшимися обвинить его в сексуальных домогательствах или обнародовать соответствующие данные.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.