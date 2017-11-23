Захарова: отказ Молдовы во въезде журналистам из РФ вызывает непонимание

Илиан Кашу сообщил РИА Новости в среду, что членов делегации правительства Москвы, направлявшихся на форум делового сотрудничества "Москва - Бельцы - Республика Молдова", не пустили в Молдову

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. По заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, отказ Молдовы во въезде в страну российским журналистам и политологам вызывает непонимание.

Вице-председатель молдавской "Нашей партии" Илиан Кашу сообщил РИА Новости в среду, что членов делегации правительства Москвы, направлявшихся на форум делового сотрудничества "Москва — Бельцы — Республика Молдова", не пустили в Молдову.

"К сожалению, вынуждена это комментировать. Как откровенно провокационные и недружественные действия со стороны молдавских властей под надуманными предлогами и зачастую без какого-либо внятного объяснения причин мы расцениваем запреты на въезд в Республику Молдова российским журналистам, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента и просто гражданам", — заявила Захарова.

"Такие действия вызывают растущее непонимание и негативный общественный резонанс в России, становятся просто серьезным раздражителем в двусторонних отношениях, ставят под угрозу экономические, деловые, культурные, научные и просто человеческие связи", — отметила она.