Ученые сулят серию мощных землетрясений на Земле в 2018 году

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Члены Американского геологического общества предупредили, что количество мощных землетрясений в 2018 году увеличится, передает Sputnik Армения со ссылкой на The Guardian.

Сейсмологи прогнозируют порядка 20 мощных землетрясений магнитудой выше семи. Основной удар придется на густонаселенные тропические регионы планеты, в которых проживают около миллиарда человек.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере (штат Колорадо) и Университета Монтаны пришли к такому выводу, изучая землетрясения, произошедшие в XX веке.

Ученые предполагают, что усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли, однако назвать точную причину такой взаимосвязи не могут.

Специалисты заметили, что в период замедления вращения планеты число мощных землетрясений увеличивалось почти в два раза.