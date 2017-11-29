Эксклюзив: адвокат Пральяка рассказала о шокирующем инциденте в Гааге

Сербский адвокат Наташа Фаво Иванович прокомментировала журналистам Sputnik инцидент в Гаагском трибунале, где в среду во время заседания скончался бывший руководитель Хорватского совета обороны Слободан Пральяк

В четверг, 29 ноября, стало известно, что бывший руководитель Хорватского совета обороны Слободан Пральяк умер на заседании суда Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, выпив неизвестную жидкость.

Его адвокат Наташа Фаво Иванович (Natasa Favo Ivanovic) в интервью Sputnik Србиja отметила, что необходимо поднять и вопрос ответственности и вообще методов работы суда, и не только в связи с попаданием яда в зал заседаний.

У меня правда нет ни малейшего представления, как такое возможно, чтобы кто-то внес яд в зал заседаний, сказала Иванович.

- Может ли быть кто-то в Гаагском трибунале привлечен к ответственности из-за случившегося?

— Об этом я правда не могу сейчас говорить, потому что этот вопрос возник сразу же, и надо изучить все юридические возможности. Конечно, кто-то должен ответить. Сейчас не могу ничего конкретного об этом сказать, но, по моему мнению, надо поднять и вопрос ответственности и вообще методов работы суда, а не только в связи с попаданием яда в зал заседаний.

- Вы были в зале заседания с ним, когда это случилось?

Да, была, но ничего не видела, потому что это происходило за моей спиной.

- Как вы находили его психическое состояние в последнее время?

— У нас с ним было очень мало прямых контактов. Он был очень благодарным клиентом. Никогда не докучал нам, если ему не нужна была какая-то юридическая помощь (…) Утром в зале заседаний я его видела только в тот момент, когда поприветствовала его.

- При этом кто-то крикнул, что он принял яд?

— Я, потому что мне показалось, что он это сказал. Я передала судьям, что он сказал, чтобы сразу же отреагировали. Но сейчас я действительно не могу вам подтвердить, правда ли он сказал что-то такое, или мне показалось.

- Как вы оцениваете результаты работы Гаагского трибунала, если учесть, что сегодня он выносил последние вердикты?

То, что произошло сегодня, как и то, что произошло семь дней назад во время вынесения вердикта Ратко Младичу, как и то, что происходило во время суда над Милошевичем, когда его прервали и отключили микрофон, — все это не должно происходить в международном уголовном суде. Думаю, эти события в достаточной мере показывают, как работает этот суд, и таково и мое мнение.