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Король Михай I, архивное фото

Скончался король Румынии Михай I

© REUTERS/ Radu Sigheti / File Photo
В мире
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Михай I являлся двоюродным братом британской королевы Елизаветы II и потомком старейшей королевской династии

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Во вторник, 5 декабря, в Швейцарии после продолжительной болезни скончался король Румынии Михай I, сообщают СМИ соседней страны.

 В октябре 2017 года Королю Михаю Первому исполнилось 96 лет.

Монарх Михай I правил в Румынии с 1927 по 1930 годы (под опекой), а также с 1940 по 1947 годы. После прихода к власти коммунистов он вместе с семьей был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Во время своего второго царствования Михай вывел Румынию из гитлеровской коалиции.

После падения коммунистического режима в 1989 году Михай Первый вернулся в страну, принимал активное участие в политической жизни Румынии, однако в 2016 году, из-за ухудшения состояния здоровья, король решил уйти из политики.

Михай I являлся двоюродным братом британской королевы Елизаветы II и потомком старейшей династии Гогенцоллернов.

 

 

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Теги:
Король Михай, Румыния
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