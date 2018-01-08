Почти "Интерстеллар" — физики нашли путь в четвертое измерение

Сразу две команды физиков из Европы и США нашли возможность наблюдать за четвертым измерением, которое существует в дополнение к привычным трем – "ширине, высоте и толщине"

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Словно в фильме "Интерстеллар", принципы квантовой механики помогли ученым изучить, как именно влияет четвертое измерение на нашу реальность.

"Точно так же, как обычные трехмерные предметы отбрасывают "двухмерные" тени, по которым можно догадаться о форме самого предмета, так и мы можем, наблюдая за поведением искуственно созданных систем, кое-что понять об их четырехмерной природе, разглядывая их "тени" в нашем мире, — считает профессор Университета Пенсильвании Макаел Рехтсман. – И возможно, нам удастся придумать новую физику в четвертом измерении".

Физики создали специальные двумерные структуры и в ходе эксперимента добились результата, который напоминает так называемый "эффект Холла". Благодаря сложным вычислениям, за которые в 2016 была выдана Нобелевская премия, ученые доказали, что этот квантовый эффект указывает на существование четвертого измерения в пространстве.