Производитель "Marlboro" и "L&M" закрывает производство сигарет

Табачный гигант Philip Morris, производитель популярных марок сигарет "Marlboro", "L&M" и "Chesterfield", объявил об отказе от производства сигарет

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Рекламные объявления соответствующего содержания, которое заканчивались призывом бросать курить, были опубликованы в британской прессе. Тем, кто не готов отказаться от вредной привычки, Philip Morris посоветовала перейти на электронные сигареты.

"До нас еще ни одна табачная корпорация не делала подобных заявлений", — говорится в рекламе.

© Sputnik/ Александр Кряжев Новые методы борьбы с курением будут введены с 1 января

Более того, по заявлению Philip Morris, эта компания уже инвестировала 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в производство так называемых "альтернативных продуктов" для тех, кто сейчас практикует табакокурение.

Напомним, осенью 2017 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что предложение Philip Morris о переходе к электронным сигаретам — это всего лишь уловка "табачного лобби", которое пытается сохранить свои доходы на фоне глобальной борьбы с курением, что развернули правительства ведущих стран мира.